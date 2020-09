3 flexible Handytarife im Vodafone-Netz mit Top-Konditionen: Freenet Flex

Dennis Steimels

Mit Freenet Flex bekommen Sie einen besonders flexiblen Tarif, den Sie monatlich ändern oder auch kündigen können.

Vergrößern Freenet Flex: flexibler Handytarif © GaudiLab/Shutterstock.com

Freenet bewirbt seine Marke Freenet Flex mit "FLEX leben statt festlegen". Und Freenet Flex ist tatsächlich etwas anders als klassische Tarife. Zur Auswahl stehen drei Tarife im Vodafone-Netz mit 5, 10 und 15 GB LTE-Datenvolumen, einer Allnet- und EU-Flat zu guten Preisen von 10, 15 und 18 Euro. Die Besonderheit: Es gibt keine Vertragslaufzeit und Sie können bei Bedarf Ihr Datenvolumen monatlich nach oben oder unten anpassen. Gesteuert wird alles über die entsprechende Freenet Flex-App für iOS und Android . Rufen Sie den Link über Ihr Handy auf, kommen Sie direkt in den passenden App-Store. Sie bekommen also einen flexiblen Handytarif, der auch noch recht simpel zu verwalten ist.

Freenet-Flex-App (iOS, Android) herunterladen, SIM bestellen und monatlich den Tarif anpassen

Freenet Flex: Das sind die Konditionen

Anbieter: Freenet Flex

Netz: Vodafone

Datenvolumen: 5 GB | 10 GB | 15 GB LTE mit 50 Mbit/s

Grundgebür pro Monat: 10 Euro | 15 Euro | 18 Euro

Monatlich kündbar/wechselbar

Flat Telefon & SMS

EU-Daten-Flat

Anschlussgebühr: 10 Euro

Alle Tarif-Einstellungen über die iOS- bzw. Android-App

Freenet-Flex-App (iOS, Android) herunterladen, SIM bestellen und monatlich den Tarif anpassen

Sehr cool: Wer im Liefergebiet von Same Day Delivery wohnt und bei der Bestellung den Dienstleister Liefery auswählt, der bekommt bei rechtzeitiger Bestellung seine SIM-Karte noch am selben Tag - sonst dauert der Versand via Post etwa 2 Tage. Zu dem Liefergebiet gehören folgende Städte: Berlin, Bonn, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Ruhrgebiet, Stuttgart.



Für wen sich dieser Tarif lohnt

Der Freenet Flex-Tarif lohnt sich für alle, die einen besonders flexiblen Handytarif suchen, den Sie monatlich an Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen und das Datenvolumen entsprechend erhöhen oder reduzieren können. Sie können aber auch monatlich mit einer Frist von 24 Stunden wieder kündigen. Preislich ist das Angebot sehr fair. Abgerechnet wird der Tarif übrigens ganz einfach über PayPal. Ein Paypal-Konto ist deshalb auch Voraussetzung für Freenet Flex.