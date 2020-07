3 Top-PC-Spiele gratis im Epic-Games-Store

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store sind aktuell drei Spiele gratis erhältlich: Darunter Killing Floor 2 und The Escapists 2.

Vergrößern Epic Games Store verschenkt bis zum 16. Juli gleich drei Spiele

Beim Epic Games Store sind dieses Mal gleich drei neue Spiele für eine Woche lang kostenlos erhältlich. Der Koop-Shooter Killing Floor 2, das Action-Adventure Lifeless Planet und die Gefängnis-Ausbruchssimulation The Escapist 2. Die Spiele dürfen bis zum 16. Juli, 16:59 Uhr der eigenen Epic-Games-Spielebibliothek hinzugefügt und dauerhaft behalten und gespielt werden. Der Gesamtwert der Geschenke: etwa 61 Euro.

Vergrößern Killing Floor 2 © Epic Games Store

Bei Killing Floor 2 von Tripwire Interactive steht der gemeinsame Baller-Spaß im Vordergrund. Es gibt neben einem 6-Spieler-Koop- auch noch einen 12-Spieler-gegen-Zeds-Modus. Die Story ist schnell erzählt: Die Spieler müssen sich gegen blutrünstige Klone, die Zeds genannt werden, zur Wehr setzen. Regulär kostet das Spiel 24,99 Euro. Wer das Spiel bis zum 16. Juli gratis abstaubt, kann für 3,99 Euro noch ein Digital-Deluxe-Upgrade erwerben, mit dem im Spiel zusätzliche Charaktere, kosmetische Gegenstände, der Soundtrack und ein digitales Artbook freigeschaltet werden.



Zum Gratis-Download: Killing Floor 2

Vergrößern Lifeless Planet © Epic Games Store

In Lifeless Planet Premiere Edition landet der Spieler auf einem fernen Planeten und muss dort dort einem Geheimnis auf die Spur kommen: Denn es gibt dort eine verlassene russische Stadt aus Sowjetzeiten. "Ausgestattet mit einem Jet-Pack mit begrenzten Einsatzmöglichkeiten und einem mobilen Roboterarm muss der Spieler mit Verstand und Geschick Rätsel lösen, das Geheimnis hinter all dem lüften und auf dem Wüstenplaneten überleben", heißt es in der Spielbeschreibung.

Zum Gratis-Download: Lifeless Planet - Premier Edition

Vergrößern The Escapist 2 © Epic Games Store

Das Ziel bei The Escapist 2 von Mouldy Toof Studios/Team 17: Der Spieler muss aus den härtesten Gefängnissen der Welt ausbrechen. Dazu muss man sich zunächst einmal an die Tagesabläufe gewöhnen und nebenbei mögliche Lücken in dem Sicherheitssystem der Gefängnisse aufspüren.

Zum Gratis-Download: The Escapist 2