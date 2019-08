René Resch

Bei Media Markt gibt es aktuell die "Drei zum Hammer-Preis"-Aktion mit massig Spielen für PS4, Xbox One, Switch und PC.

Vergrößern 3 Spiele für 49 Euro bei Media Markt © Media Markt

Bei Media Markt läuft aktuell die Aktion "Drei zum Hammer-Preis". Im Aktionszeitraum vom 14. bis 25. August 2019 können Sie sich dabei aus einer Vielzahl an Games für PS4, Xbox One, Switch und PC drei Titel heraussuchen, für die Sie dann nur 49 Euro bezahlen. Der Preis wird letztendlich im Warenkorb angepasst.

Die Auswahl ist dabei recht breit gefächert, mit dabei sind Titel wie Fifa 19, Battlefield 5, Call of Duty: Black Ops 4, Soul Calibur VI, Anthem, Overwatch, Destiny 2, Kindom Come Deliverance, Skyrim, Tomb Raider, Diablo III, Life is Strange: Before the Storm, Just Cause 4 oder auch Nintendo-Labo-Bundles.



Zur "Drei zum Hammer-Preis"-Aktion bei Media Markt



