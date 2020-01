3 Spiele für 49 Euro/79 Euro bei Media Markt

Panagiotis Kolokythas

Im Online-Shop von Media Markt können Gamer derzeit beim Kauf von PC- und Konsolenspielen ein Schnäppchen machen.

Vergrößern Bei der Media-Markt-Aktion können Gamer sparen

Media Markt hat in seinem Online-Shop die Aktionen 3 Spiele für 49 Euro und 3 Spiele für 79 Euro gestartet. Aus einer großen Auswahl an Spielen dürfen drei Titel ausgewählt werden, deren Gesamtpreis dann bei der Bestellung auf 49 Euro bzw. 79 Euro reduziert wird. Zur Auswahl stehen Spiele für PCs, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Beide Aktionen enden am 13.1.2020 um 8 Uhr.



Bei der 3 für 49 Euro Aktion gibt es unter anderem die folgenden Spiele zur Auswahl: WWE 2K20, Grand Theft Auto V Premium Edition, Diablo III: Eternal Collection, Overwatch - Legendary Edition, Soul Calibur VI, God Eater 3, Persona 5, Dirt Rally 2.0, Kingdom Come: Deliverance, Metro Exodus, A Plague Tale: Innocence.

Media Markt Aktion: 3 Spiele für 49 Euro

Bei der 3 für 79 Euro Aktion gibt es unter anderem die folgenden Spiele zur Auswahl: Hellblade Senuas Sacrifice, Trüberbrook, DayZ, Jurrassic World Evolution, Control, Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, NBA 2K20, The Outer Worlds, Trine 4: The Nightmare Prince, Spyro Reignited Trilogy, Code Vein, The Dark Pictures: Man of Medan.



Media Markt Aktion: 3 Spiele für 79 Euro



Unser Tipp: Das Angebot lohnt sich nur, wenn Sie unbedingt drei in der Auswahl enthaltene Spiele haben wollen. Wenn Sie sich nur für einzelne Spiele interessieren, dann lohnt es sich eher, bei Amazon, Ebay & Co. vorbei zu schauen oder die zahlreichen Angebotsaktionen von Steam, Sony, Nintendo und Microsoft im Blick zu behalten. Bereits wenige Wochen nach Erscheinen sind neue Spiele bereits deutlich günstiger erhältlich.