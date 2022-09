3 Monate gratis bei Surfshark VPN: Back to School-Kampagne

Ina Reiter

Kurzfristige Aktion bei Surfshark: Es gibt vollen VPN-Schutz für alle Geräte mit 83 Rabatt.

Vergrößern Zum Schulstart gibt es bei Surfshark VPN 83 Prozent Rabatt für Jeden.

Beim VPN-Anbieter Surfshark erhalten Sie derzeit 27 Monate VPN-Abo für all Ihre Geräte zum Preis des 1-Jahresabos. Es gibt 3 Monate vollen VPN-Schutz umsonst. Für das Gesamtpaket zahlen Sie 59,76 Euro – also effektiv im Monat 2,21 Euro. Die Aktion von Surfshark läuft einen Monat lang bis Ende September.

Surfshark VPN inklusive 3 Zusatz-Monate für 2,21 Euro pro Monat

Sicher back to School mit VPN

Mit der Back-to-School-Aktion will der Anbieter zum Schulstart auf die Gefahren des Internet hinweisen und für mehr Online-Sicherheit werben. Schüler und Eltern sollen sich bewusst sein, dass man nie wirklich ganz privat surft, ob auf dem Smartphone, Tablet oder dem PC. Neben dem Sicherheitsaspekt einer VPN-Software dürften Schüler vor allem an den Streaming-Features interessiert sein: Wer über einen VPN streamt, bekommt nicht nur eine stabile und schnelle Internet-Verbindung, sondern kann so auch auf ausländische Inhalte, wie Serien oder Filme zugreifen.

Ausländische Inhalte streamen

Wenn Ihr Gerät mit Surfshark VPN verbunden ist, können Sie z.B. Netflix US oder Disney+ US streamen – unabhängig davon wo Sie sich gerade befinden. Sie können außerdem Youtube-Videos ansehen, die in Ihrem Land gesperrt sind. Es stehen über 3200 Server in 95 Ländern zur Auswahl, über die Sie sich einwählen können. Wenn Sie sich für den Dienst von Surfshark entscheiden, haben Sie nach Kauf 30 Tage lang Zeit um zu stornieren, falls Sie nicht zufrieden sein sollten – und erhalten dann den vollen Betrag zurück.

VPN auf allen Geräten nutzen

Bei Surfshark VPN zahlen Sie nur einmal und können dann die Software auf all Ihren Geräten wie Smartphone, Desktop, Tablet, usw. nutzen. Im Unterschied zu anderen VPN-Anbietern gibt es keine Limitierung – Sie können sich mit einem Zugang auf unendlich vielen Geräten gleichzeitig verbinden.



Falls Sie den Dienst nur 1 Monat nutzen möchten, zahlen Sie einmalig 12,95 Euro. Auf alle genannten Preise wird noch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent aufgeschlagen. Das Angebotspaket mit 83 Prozent Rabatt ist noch bis Ende September erhältlich. Hinweis: Falls Sie den Rabatt von 83 Prozent bzw. den Monatspreis von 2,21 Euro auf der Seite von Surfshark nicht angezeigt bekommen, rufen Sie den folgenden Link bitte erneut auf - und zwar in einem neuen Browser-Fenster im privaten Modus.

