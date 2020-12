3 Monate gratis VPN-Schutz bei Surfshark

Ina Reiter

Der VPN Anbieter Surfshark hat sein gut laufendes Angebot für das 2-Jahresabo verlängert. Da zusätzlich 3 Monate Laufzeit on top geschenkt werden, zahlen Sie effektiv nur noch 1,85 Euro pro Monat.

Vergrößern Surfshark hat ein unschlagbares Feiertagsangebot für sein VPN © Surfshark

Das VPN kostet normalerweise 10,82 Euro im Monat. Jetzt nur noch 1,85 Euro – so können Sie jetzt ganze 83 Prozent sparen. Das derzeitige Mega-VPN-Angebot von Surfshark läuft nur noch kurze Zeit. Laut Surfshark gilt der aktuelle Preis noch bis Anfang der Weihnachtsferien. Ein konkretes Enddatum ist uns nicht bekannt.



Surfshark VPN für 1,85 Euro/Monat nutzen

Lieblings-Inhalte streamen



Über Surfshark VPN sind globale Inhalte wie Serien oder Filme überall verfügbar. Sogar von China aus haben Sie unbegrenzten Zugriff auf alle ausländischen Inhalte. Wenn Ihr Gerät mit Surfshark VPN verbunden ist, können Sie z.B. Netflix US oder Disney+ US streamen – unabhängig davon wo Sie sich gerade befinden. Sie können außerdem Youtube-Videos ansehen , die in Ihrem Land gesperrt sind. Es stehen über 1000 Server und über 56 Länder zur Auswahl, über die Sie sich einwählen können.





BlindSearch – „saubere“ Suche



Mit der Funktion BlindSearch bietet Surfshark VPN eine „saubere“ Suche als Alternative zu Google und Co. an. Die in der App integrierte Suchmaschine spuckt ausschließlich organische Suchergebnisse aus. Die Suchergebnisse sind neutral und anonym, sprich völlig unabhängig von Ihrem Browse-Verhalten oder vorherigem Suchverhalten.





Jetzt Surfshark VPN bestellen und 83% Rabatt erhalten

Falls Ihre Emailadressen oder Ihre Passwörter Gefahr laufen, gehackt zu werden, erkennt der VPN dies und Sie erhalten umgehend einen Warn-Alert auf Ihr Handy.

VPN auf allen Geräten nutzen



Bei Surfshark VPN zahlen Sie nur einmal und können dann die Software auf all Ihren Geräten wie Smartphone, Desktop, Tablet, usw. nutzen. Im Unterschied zu anderen VPN-Anbietern gibt es keine Limitierung – Sie können sich mit einem Zugang auf unendlich vielen Geräten gleichzeitig verbinden.

30 Tage Geld-zurück-Garantie



Die VPN Software von Surfshark erhalten Sie schon für 1,85 Euro im Monat . Dieser Preis gilt, wenn Sie ein 2-Jahresabo abschließen. Sie können die Bestellung innerhalb von 30 Tagen kündigen und erhalten garantiert Ihr Geld zurück. Falls Sie den Dienst nur 1 Monat nutzen möchten, zahlen Sie einmalig 10,82 Euro. Der Gesamtpreis für ein Jahresabo liegt bei 59,88 Euro (4,99 Euro monatlich).





