Cooles Angebot für Musikfans: Zwei Google Nest Mini und 6 Monate Spotify Premium für nur 29,95 Euro.

Vergrößern 29,95 Euro: 2 Google Nest Mini + 6 Monate Spotify Premium © Tink

Tink hält zum Black Friday ein cooles Angebot für Musikfans bereit: Zwei Google Nest Mini und 6 Monate Spotify Premium für nur 29,95 Euro.



Zwei Google Nest Mini kosten laut UVP 115,02 Euro. Wobei man fairerweise sagen muss, dass es den Google Nest Mini heute fast überall rabattiert gibt. Nur ein Beispiel: Media Markt verkauft einen Google Nest Mini heute für 39 Euro. Trotzdem wären 29,95 Euro für zwei Google Nest Mini schon allein ein sehr günstiger Preis. Doch es kommt noch besser.

Denn in den 29,95 Euro, die Tink heute für die beiden Google Nest Mini aufruft, sind eben auch noch sechs Monate Spotify Premium enthalten. Spotify Premium ist derzeit grundsätzlich drei Monate lang kostenlos nutzbar. Das heißt: Sie sparen bei den Tink-Angebot drei Monate lang die Gebühr für Spotify Premium - also 3 x 9,99 Euro. Das sind also 29,97 Euro. Allein die Ersparnis beim Spotify-Premium-Abonnement entspricht also schon dem Kaufpreis für dieses Tink-Angebot. Sie bekommen damit die beiden Google Nest Mini faktisch geschenkt.



Spotify Premium können Sie jederzeit wieder kündigen. Der Vorteil von Spotify Premium gegenüber der Gratis-Variante von Spotify besteht vor allem darin, dass Sie die Musik ohne Werbeunterbrechungen genießen und zudem auch offline hören können, indem Sie die Lieder zum Beispiel auf das Smartphone herunterladen.

Über Google Nest Mini (dem Nachfolger von Google Home Mini) informieren wir Sie in dieser Meldung: Google stellt vor - Pixel Buds, Nest Mini, Pixelbook Go, Nest Wifi. Kurz zusammengefasst: Google Nest Mini ist ein smarter Lautsprecher, den Sie per Sprachbefehl an Google Assistant steuern. Er lässt sich auch an der Wand befestigen.

