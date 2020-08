24-Stunden-Deal: Asus Gaming-Monitor zum Hammer-Preis bei Media Markt

René Resch

Bei Media Markt gibt es einen 27-Zoll-Gaming-Monitor der Marke Asus für kurze Zeit zum absoluten Top-Preis. Allerdings nur kurz und nur solange der Vorrat reicht.

Beim Elektrofachhändler Media Markt erhalten Sie aktuell einen Gaming-Monitor von Asus zum Top-Preis von 154,99 statt 185,99 Euro im Tagesdeal. Der Deal gilt noch bis zum 13. August 2020 um 9 Uhr früh bzw. solange der Vorrat reicht.



Asus VZ279HEG1R

Gaming-Monitor, 27 Zoll, Full-HD, 1 ms Reaktionszeit, 75 Hz

für 154,99 statt 185,99 Euro

Der Gaming-Monitor bietet eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll bei einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel (Full-HD). Die Bildwiederholrate des IPS-Monitors beträgt 75 Hertz sowie eine Reaktionszeit von 1 ms.

Bei dem 24-Stunden-Deal handelt es sich um ein echtes Schnäppchen, dass beweist auch der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Andere Anbieter bieten den identischen Monitor ebenfalls erst ab einem Preis von 185,99 Euro an. So war Media Markt auch unter den günstigsten Anbietern - aktuell sparen Sie jedoch nochmals über 30 Euro.



Bei Media Markt gibt es noch bis zum 17. August 2020, bezüglich der "Cooler Sommer, heisse Preise"-Aktion, täglich ab 9 Uhr früh einen neuen 24-Stunden Deal. Täglich vorbeischauen lohnt sich hier also. Weiterhin gibt es noch viele weitere Aktions-Deals aus den Bereichen IT, TV, Audio, Foto, Freizeit, Haushalt und mehr.

