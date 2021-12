20. Geburtstag: Adidas enthüllt weitere Xbox-Sneaker

Denise Bergert

Mit den „Forum Tech Boost“ hat Adidas nun das dritte Sneaker-Modell für den 20. Geburtstag von Microsofts Xbox vorgestellt.

Vergrößern Die Adidas Forum Tech Boost sollen an die Xbox Series X erinnern. © Adidas

Um den 20. Geburtstag seiner Xbox-Konsolenfamilie zu feiern, hat sich Microsoft in diesem Jahr mit dem Sportartikelhersteller Adidas zusammengetan. Im Rahmen der Kooperation entwickelt Adidas drei unterschiedliche Sneaker mit von der Spielkonsole inspirierten Designs.

Inspiriert von der Xbox Series X

Mit dem „Forum Tech Boost“ wurde nun in dieser Woche das dritte und letzte Sneaker-Modell vorgestellt . Die Sportschuhe orientieren sich an der neuen Microsoft-Konsolengeneration Xbox Series X. Hinweise darauf finden sich unter anderem beim Innenfutter – das schwarze Netz auf neon-grünem Stoff soll an die Lüftungsgitter der neuen Xbox erinnern. Auf den Schuhen ist außerdem das moderne Xbox-Sphere-Logo zu finden, was unter anderem vom Power-Knopf der Konsole und dem Xbox Elite Wireless Controller inspiriert ist. Die transparante grüne Ferse der „Forum Tech Boost“ wurde laut Adidas vom Xbox 20th Anniversary Wireless Controller abgeleitet.

Xbox Sneaker für 140 US-Dollar

„Wir wollten einen Schuh kreieren, der einen Moment in der Zeit festhält, sich aber auch zeitlos anfühlt“ , erklärt Microsoft im offiziellen Blogpost. „Dies ist ein Schuh, der dazu gedacht ist, darin zu spielen, der dazu gedacht ist, getragen zu werden, und der dazu gedacht ist, von unserer Community genossen zu werden - ein Schuh, in dem immer gespielt wird und der nie ausgelatscht wird.“

Die „Forum Tech Boost“ können ab sofort auf der offiziellen Adidas-Website bestellt werden. Sie sind das einzige Modell aus der Xbox-Kooperation, das weltweit erhältlich ist und mit 140 US-Dollar auch das günstigste. Aktuell sind die Sneaker jedoch online bereits ausverkauft. Ob Adidas und Microsoft für Nachschub sorgen werden, ist nicht bekannt.