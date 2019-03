20% Rabatt auf Kaspersky Small Office Security

Michael Söldner

Die für kleine Büros gedachte Anti-Viren-Lösung Small Office Security kostet derzeit nur 160 statt 200 Euro.

Das russische Sicherheitsunternehmen Kaspersky Lab bietet derzeit die für kleine Büros gedachte Anti-Viren-Lösung Small Office Security zum reduzierten Preis an. Anstelle von 200 Euro für die Lizenz werden derzeit nur 160 Euro fällig. Die Lizenz gilt für ein Jahr und kann auf fünf Workstations und fünf Mobilgeräten gleichzeitig genutzt werden. Die Installation ist laut Hersteller in maximal zehn Minuten erledigt. Der Verwaltungsaufwand soll sich damit in engen Grenzen halten. Small Office Security von Kaspersky ist für Macs, Windows-PC und Laptops geeignet und kann auch Windows-File-Server schützen.

Small Office Security verfügt darüber hinaus über einen erweiterten Ransomware-Schutz mit eine Funktion zum Zurücksetzen schädlicher Aktionen. Dateien lassen sich zudem verschlüsseln und in Backups zusammenfassen. Mit der Funktion „Sicherer Zahlungsverkehr“ soll das Programm außerdem vor Online- und Zahlungsbetrug schützen. Bestandteil von Small Office Security ist weiterhin ein Password Manager, der Kennwörter und Logins sichert – Nutzer benötigen dann nur noch ein Passwort für alle Kennwörter des Unternehmens. Wie lange die Aktion mit 20 Prozent Rabatt läuft, ist auf der Webseite von Kaspersky nicht ersichtlich. Wer sich für das Schutzprogramm für kleinere Unternehmen interessiert, sollte daher schnell zuschlagen.

Rabatt-Aktion für Small Office Security anschauen