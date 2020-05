20 GB LTE-Tarif für nur 15,99 Euro und monatlich kündbar

Dennis Steimels

Günstiger bekommen Sie derzeit kein Datenvolumen von 20 GB LTE in Ihrem Handytarif. Hier finden Sie alle Infos zum Schnäppchen.

Vergrößern 20 GB für unter 16 Euro im Angebot © FocusStocker/Shutterstock.com / Mobilcom-Debitel

Beim der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel bekommen Sie derzeit einen Top-Tarif im Netz von O2 noch einmal reduziert: Inklusive sind 20 GB LTE-Datenvolumen, eine hohe LTE-Geschwindigkeit von 225 Mbit/s sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Außerdem können Sie monatlich kündigen, Sie sind also komplett flexibel - und das für 15,99 Euro pro Monat. Das Angebot gibt es aber nicht im eigentlichen Mobilcom-Debitel-Shop, sondern über diese spezielle Bestellseite . Im regulären Shop ist der Tarif zwar auch reduziert, ist aber immer noch teurer, wie wir hier erklären .



Hier geht's zum Tarif-Angebot: 20 GB LTE für nur 15,99 Euro (monatlich kündbar)

Das sind die Tarif-Konditionen:

Netz: Telefonica



Datenvolumen: 20 GB (LTE 225 Mbit/s)

Preis pro Monat: 15,99 Euro

Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



VoLTE ist möglich

WLAN-Call möglich



monatlich kündbar

9,99 Euro (statt 39,99 Euro) einmalige Anschlussgebühr





Derzeit hat Mobilcom-Debitel den Tarif im eigenen Shop von 29,99 auf 16,99 Euro reduziert, die Anschlussgebühr beträgt aber weiterhin 39,99 Euro. Über unseren Partnerlink zahlen Sie monatlich aber noch weniger und der Anschlusspreis liegt bei gerade mal 9,99 Euro. Wichtiger Hinweis: ab dem 25. Monat erhöht sich der Monatsbeitrag auf 19,99 Euro Aber da Sie monatlich kündigen können, ist das kein Problem.

In der Regel sind 20 GB Datenvolumen mehr als genug, um sich keine Sorgen machen zu müssen, gedrosselt zu werden. Sie können sogar Netflix unterwegs streamen.



