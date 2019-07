2 für 1: Galaxy S10 kaufen und Galaxy A20e gratis dazu bekommen

Dennis Steimels

Kaufen Sie ein Galaxy S10, gibt es gratis das Galaxy A20e dazu. Das Angebot ist allerdings zeitlich begrenzt. Hier finden Sie alle Details.

Vergrößern Saturn-Angebot 2 für 1: Galaxy S10 kaufen, Galaxy A20e gratis dazu bekommen © Samsung

Unter dem Motto "Geiz is back" bekommen Sie beim Kauf des Top-Smartphones Samsung Galaxy S10 das Einsteiger/Mittelklasse-Handy das Galaxy A20e gratis dazu . Für das Set zahlen Sie 698 Euro und damit deutlich weniger als beim Einzelkauf, wie die Einzelrechnung mit den günstigsten Preisen beweist . Das Angebot gilt bis zum 8. Juli 8 Uhr beziehungsweise solange der Vorrat reicht.

So erhalten Sie das Angebot

Klicken Sie zunächst auf den oben stehenden Link und wählen dann das Set "Galaxy S10 + Galaxy A20e" aus. Wählen Sie jetzt die Farbe des Samsung Galaxy S10 mit 128 GB Speicher, in dem Sie unter dem Produkt auf Auswählen klicken. Zur Auswahl stehen Prism White (Weiß), Prism Green (Grün), Prism Blue (Blau) und Prism Black (Schwarz). Darunter finden Sie das Galaxy A20e mit 32 GB und Dual-SIM in den verschiedenen Farbversionen. Das Handy gibt es in White (Weiß), Coral (Orange), Blue (Blau) und Black (Schwarz).

Jetzt klicken Sie unten auf den Button Alle ausgewählten Artikel zum Warenkorb hinzufügen . Im Warenkorb wird der Preis für das A20e automatisch abgezogen. Hinzu kommen lediglich Versandkosten in Höhe von 1,99 Euro, sofern Sie das Set nicht im Markt abholen - das ist kostenfrei.





Das Angebot ist sehr interessant: die Einzelrechnung

Dass das Saturn-Angebot sehr günstig ist, beweist die Einzelrechnung. Am günstigsten gibt es das Galaxy S10 im PC-WELT-Preisvergleich derzeit für 633 Euro (Stand: 01.07.2019). Das Galaxy A20e kostet im Preisvergleich 159 Euro (Stand: 01.07.2019). Würden Sie beide Smartphones einzeln kaufen, zahlen Sie rund 94 Euro mehr als bei Saturn.

Test-Fazit zum Galaxy S10 vom 06.03.2019

Die Galaxy S10-Modelle beeindrucken mit besonders hoher Leistung, mit hochwertigem Design und tollen Displays. Auch sonst steckt in den Geräten alles, was der Mobilmarkt derzeit zu bieten hat: Neben Fingerprint-Sensoren im Bildschirm, riesigen Speicherplätzen und allen aktuellen Funkstandards, gibt es weiterhin eine Klinkenbuchse! Samsung Galaxy S10 und S10+ sind fast perfekte Smartphones! Wäre die Kamera bei schlechteren Lichtverhältnissen besser und die Akkulaufzeit länger. Auch wenn mithilfe der NPU der Stromverbrauch reduziert werden soll, hat zum Beispiel Huawei das Energie-Management besser im Griff. In Summe sind die S10-Geräte aktuell aber das Maß aller Dinge des Smartphones-Markts!

Aus der neuen Galaxy S-Reihe halten wir das Galaxy S10 mit 128 GB für das interessanteste Gerät, wenn man auf das etwas größere Display und den größeren Speicher des Plus-Modells verzichten kann.

Infos zum Galaxy A20e

Das Galaxy A20e hat ein 5,8 Zoll großes Display, das mit 1560 x 720 Pixeln nicht besonders hoch, aber in Ordnung auflöst. Unter der Haube steckt ein Octa-Core mit 4 x 1,6 GHz + 4 x 1,35 GHz. Der 32-GB-Speicher lässt sich per Micro-SD-Karte um bis zu 512 GB erweitern. Die Dual-Kamera auf der Rückseite knipst Fotos mit 13 und 5 Megapixeln. Auf dem Galaxy A20e läuft aktuelles Android 9.