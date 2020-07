René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie aktuell die Spiele Tacoma und Next Up Hero im Wert von knapp 40 Euro für kurze Zeit kostenlos.

Vergrößern 2 PC-Spiele im Epic Games Store kostenlos erhältlich © Epic Games Store

Im Epic Games Store gibt es wieder Nachschub an kostenlosen Spielen. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis zum 30. Juli 2020 um 17 Uhr, die Games Next Up Hero und Tacoma kostenlos zu erhalten. Sobald Sie die Spiele in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, können diese dauerhabt behalten und gespielt werden. Der Gesamtwert der beiden kostenlosen Spiele beträgt dabei 36,98 Euro.

Vergrößern Next Up Hero © Digital Continue

Bei Next Up Hero von Digital Continue handelt es sich um ein Hack-and-Slay Dungeon Crawler im handgezeichneten Comic-Look. Die Helden müssen sich im Spiel hackend, schlitzend, bongotrommelnd, bumerangwerfend und fliegend ihren Weg durch Wagnisse bahnen. Immer auf der Suche nach der besten Ausrüstung sowie dem Optimieren und Maximieren der eigenen Charakterwerte. Regulär kostet das Spiel 19,99 Euro – aktuell kostenlos. Spielbar auf Windows und MacOS.



Zum Gratis-Download: Next Up Hero

Vergrößern Tacoma © Fullbright

In Tacoma des Entwicklers Fullbright schlüpfen Sie in die Rolle von Amy Ferrier, die damit beauftragt wurde, an Bord der Weltraum-Forschungseinrichtung Tacoma und herauszufinden was mit dessen Bewohnern passiert ist. Es handelt sich bei dem Spiel um ein etwa 2- bis 5-stündiges Abenteuer aus der Ego-Perspektive. Statt auf Action wird auf eine spannende Erzählung der Story gesetzt. Diese Art von Game wird gerne auch als „Walking-Simulator“ bezeichnet. Ob Sie sich auf diese Art der Story-Erzählung einlassen wollen, können Sie nun kostenlos testen. Normalerweise kostet das Spiel 16,99 Euro. Für Windows.



Zum Gratis-Download: Tacoma