2 PC-Spiele im Epic Games Store gratis erhältlich

Im Epic Games Store erhalten Sie aktuell die Spiele "3 out of 10" und "Wilmot's Warehouse" im Wert von 12,49 Euro für kurze Zeit kostenlos.

2 PC-Spiele im Epic Games Store kostenlos erhältlich

Im Epic Games Store gibt es wieder Nachschub an kostenlosen Spielen. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis zum 13. August 2020 um 17 Uhr, die Games 3 out of 10, EP 1: „Welcome To Shovelworks“ und Wilmot's Warehouse kostenlos zu erhalten. Sobald Sie die Spiele in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, können diese dauerhabt behalten und gespielt werden. Der Gesamtwert der beiden kostenlosen Spiele beträgt dabei 12,49 Euro.

3 out of 10, EP 1: „Welcome To Shovelworks"

Bei 3 out of 10, EP 1: „Welcome To Shovelworks“ von Terrible Posture Games handelt es sich um eine spielbare Sitcom in der Sie die Entwickler "des schlechtesten Entwicklerstudios der Welt" bei Ihren Abenteuern begleiten. Dabei handelt es sich um die erste von fünf Episoden der ersten Staffel. Alle weiteren Folgen sollen in wöchentlichen Abschnitten folgen. Weiterhin kostenlos natürlich. Für Windows.

Wilmot's Warehouse

Bei Wilmot's Warehouse des Entwicklers Hollow Ponds handelt es sich um ein Rätselspiel, bei dem es darum geht, ein Lager in Schuss zu halten. Wichtig ist dabei sich zu merken, wo alles aufbewahrt wird - wenn die Klappe der Durchreiche aufgeht muss nämlich schnell gehandelt werden. Das Spiel kann auch in einem Koop-Modus mit einem Freund gespielt werden. So wird es noch spannender. Das Spiel kostet normalerweise 12,49 Euro. Unterstützte Plattformen: Windows & macOS.



Ab dem 13. August folgen die nächsten beiden kostenlosen Spiele im Epic Games Store. Dabei handelt es sich um Remnant: From the Ashes sowie The Alto Collection.