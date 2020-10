2 Monate kostenlos: Flexibles Fernsehen mit Save.TV jetzt testen

.

Der Herbst ist da und mit ihm auch wieder die Zeit der TV-Highlights. Mit Save.TV können Sie Ihre persönlichen Highlights einfach aufnehmen und ansehen, wann und wo Sie wollen. PC-Welt-Leser können Save.TV jetzt 2 Monate unverbindlich testen und danach 60 Prozent auf verschiedene Tarife.

Mit dem Online-Videorecorder Save.TV nehmen Sie Ihre Lieblings-TV-Sendung einfach auf und sehen diese wie bei einem Streaming-Anbieter an – wann und wo Sie wollen. Zusätzlich können Sie diese auf einem Gerät Ihrer Wahl abspeichern. So erstellen Sie blitzschnell Ihre ganz individuelle Mediathek, die sich nach und nach mit Inhalten füllt, ohne dass Sie etwas dazutun müssen.

Einfache und intuitive Bedienung

Die Senderliste von Save.TV besteht aus über 45 deutschen TV-Sendern (z.B. ZDF, VOX, ProSieben, Sixx, Disney Channel und vielen mehr), deren Programm Sie ganz nach Ihren Wünschen aufzeichnen können. Egal ob Blockbuster, Fernsehfilm, Serie oder Dokumentationen, mit einem Klick sind die TV-Inhalte zur Aufnahme angelegt. Die integrierte Programmvorschau zeigt Ihnen zum einen alles, was Sie interessieren könnte, aber auch die TV-Highlights der nächsten Wochen an. Und dank des unlimitierten Aufnahmespeichers können Sie so viele Sendungen aufnehmen, wie Sie möchten.

Fernsehen auf allen Geräten

Der Zugriff auf Save.TV ist per App auf fast allen gängigen Geräten möglich. Vom Tablet, Smart TV, Chromecast, Apple-TV, Smartphone bis hin zu Konsolen wie der Xbox, hier findet jeder das richtige Gerät. Weiterhin ist auch ein Zugriff über die Web-Anwendung jederzeit möglich. Dabei streamen Sie Ihre Aufnahmen entweder direkt auf Ihr Wunsch-Gerät oder laden diese unkompliziert auf den lokalen Speicher herunter. Clever: So ist der Zugriff auch möglich, wenn man mal keine Internetverbindung hat – zum Beispiel unterwegs.

Intelligente Channelfunktion

Das „Tüpfelchen auf dem i“ ist die Möglichkeit, bis zu 200 intelligente Channel anzulegen. Dazu geben Sie einfach ein Stichwort (z.B. Simpsons) oder einen Namen (z.B. Christoph Waltz) ein und schon nimmt Save.TV alle TV-Inhalte auf, die dazu passen. Gerade bei Serien ist dies eine sehr beliebte Funktion.

Keine Werbeunterbrechungen mehr

Kennen Sie das auch? Der Film ist gerade so spannend, dass man die Luft schneiden könnte. Und immer dann, wenn die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, kommt Werbung und der ganze Zauber ist vorbei. Dieses Problem werden Sie mit Save.TV nicht mehr erleben. Denn durch smarte Funktionen schneidet der Service alle Werbeunterbrechungen heraus. So steht werbefreiem Fernsehen nichts mehr im Wege.

Na, neugierig geworden? Leser der PC-Welt kommen jetzt 2 Monate kostenlos und unverbindlich in den Genuss von Save.TV. Überzeugt Sie Save.TV in der kostenlosen Testphase wie erwartet, können Sie den Online-Videorecorder mit 60 Prozent Rabatt (ab 2,99 Euro pro Monat) weiter nutzen oder bis zum letzten Tag der Testphase kündigen. *

* 2 Monate kostenlose Testphase im Paket Save.TV XL. Wird die Testphase nicht gekündigt, verlängert sich das Abonnement in das Paket Save.TV XL mit 60 Prozent Rabatt (Laufzeit wahlweise 12 Monate (3,99 Euro pro Monat statt 9,99 Euro pro Monat) oder 24 Monate (2,99 Euro pro Monat statt 7,49 Euro pro Monat)). Das Angebot gilt nur für Neukunden. Eine Kündigung ist während der Testphase jederzeit möglich.