Tarif-Knaller: 2 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 3,99 Euro pro Monat

Tarif-Deal: Wer ein besonders günstiges LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz sucht, für den haben wir das passende Angebot gefunden. Hier gibt es 2 GB LTE für nur 3,99 Euro - das Angebot ist zeitlich begrenzt.

Vergrößern 2 GB LTE im Vodafone-Netz jetzt noch günstiger © GaudiLab/Shutterstock.com / Mobilcom-Debitel

Wenn es besonders günstig sein soll, aber im qualitativ hochwertigen Vodafone-Netz, dann haben wir für Sie den passenden Tarif-Deal gefunden. Beim Anbieter Mobilcom-Debitel bekommen Sie derzeit 2 GB LTE-Datenvolumen inklusive Allnet-Flat für nur 3,99 Euro. Die Anschlussgebühr entfällt! Sie zahlen über die Vertragslaufzeit von 24. Monaten lediglich 95,76 Euro! Das Angebot endet am 23. Dezember um 23:59 Uhr.



Hier geht's zum Angebot: 2 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 3,99 Euro

Mit dem Tarif Vodafone Smart Surf sind Sie mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 21,6 Mbit/s im Vodafone-Netz unterwegs. Das ist zwar nicht viel, aber reicht fürs Video-Streamen, Musik hören und Co. Inklusive sind 50 Freiminuten zum Telefonieren, jede weitere Minute kostet 29 Cent. Nach 50 Frei-SMS zahlen Sie pro SMS 19 Cent. Ab dem 25. Monat erhöht sich der monatliche Beitrag auf 16,99 Euro. Die einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro entfällt wie oben beschrieben. Den Tarif finden Sie so günstig nicht auf der Mobilcom-Debitel-Webseite, sondern nur über diese Angebotsseite:

Vergrößern 2 GB LTE im Vodafone-Netz für weniger als 4 Euro

Anhand verschiedener Parameter wie gewünschtes Datenvolumen, Telefonie-Flatrate oder SMS-Flatrate finden Sie in unserem Tarifrechner den passenden Tarif für Ihr Smartphone . Sollten Sie auch ein neues Handy suchen, können Sie Ihr Wunschmodell auch gleich angeben und mitbestellen.

Darüber hinaus gibt Ihnen der PC-WELT-Netzmonitor wertvolle Informationen zur Netz-Geschwindigkeit der einzelnen Mobilfunkbetreiber sowie zu Netzqualität und Netzabdeckung .

Im Netzmonitor finden Sie einen aktuellen Überblick über die tatsächlich erzielten Download-und Uploadgeschwindigkeiten in den einzelnen Netzen sowie die Netzqualität. Gerade wenn Sie viel im Internet surfen oder Daten unterwegs streamen, ist vor allem eine geringe Ladezeit sowie eine niedrige Abbruchrate hilfreich. In diesen Punkten liegen die drei Konkurrenten nahezu gleichauf.

Anders sieht es bei der den durchschnittlich erreichten Down- und Uploadgeschwindigkeiten aus: Bei der Downloadgeschwindigkeit hat Telekom die Nase vor Vodafone und auf dem dritten Platz O2. In puncto Uploadgeschwindigkeit ist die Reihenfolge identisch.