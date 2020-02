19 Prozent auf alles bei Media Markt zum Super Bowl

Dennis Steimels

Jetzt heißt es Wecker stellen: Sobald der Super Bowl vorbei ist, gewährt Media Markt Ihnen satte 19 Prozent Rabatt auf alle Produkte. Hier finden Sie die Details.

Vergrößern Wecker stellen und sparen: 19 Prozent auf fast alles bei Media Markt © Media Markt

Media Markt startet seine Super Bowl Aktion Preis Down mit einem satten Rabatt auf fast das gesamte Sortiment. Zwischen 4 und 5 Uhr am Morgen des 3. Februar 2020 sparen Sie 19 Prozent im Online-Shop. Es gibt allerdings gewisse Voraussetzungen, die Sie beachten müssen.

Super Bowl Aktion bei Media Markt: 19 Prozent Rabatt auf fast alles

Teil der Rabatt-Aktion sind nur Produkte, die mit dem Status Online auf Lager angezeigt werden. Bei diesen Geräten sparen Sie 19 Prozent auf den zu zahlenden Endpreis. Entsprechend auch bei Produkten, die bereits reduziert sind. Außerdem bekommen Sie den Rabatt nur, wenn Sie die Artikel nach Hause liefern lassen, da die Marktabholung ausgeschlossen ist. Beim Versand fallen Lieferkosten an. Ausgeschlossen sind außerdem Geschenkkarten, Handy-Tarife, Reparaturdienste, E-Books und Co. Die genauen Detail finden Sie am Ende dieser Seite .

Super Bowl Aktion bei Media Markt: 19 Prozent Rabatt auf fast alles



Tipp für die Schnäppchen-Jagd

Viele Produkte werden durch den 19-Prozent-Rabatt extrem günstig und zum Bestpreis gehandelt. Natürlich lohnt sich trotzdem auch immer ein Blick in den Preisvergleich . Erfahrungsgemäß sind die Produkte sehr zügig ausverkauft, da Media Markt wahrscheinlich nur ein begrenztes Kontingent für die Aktion bereitstellt. Es lohnt sich also schnell zu sein.

Hier zwei Beispiele, bei denen Sie ordentlich sparen können: Das Smartphone Samsung Galaxy S10 mit 128 GB Speicher kostet 659 Euro . Mit 19 Prozent zahlen Sie rund 534 Euro und damit über 50 Euro weniger als im Preisvergleich . Und für die Spiele-Konsole PlayStation 4 Pro mit 1 TB Speicher zahlen Sie zum Beispiel knapp 242 statt 299 Euro.