180 statt 30 Euro: Anwohnerparkausweis wird für diese Autos teurer

Hans-Christian Dirscherl

180 Euro statt 30 Euro: Die Stadt Tübingen plant besonders hohe Anwohnerparkgebühren für schwere Autos. Davon sind vor allem E-Autos betroffen.

Vergrößern 180 Euro statt 30 Euro pro Anwohnerparkausweis für E-Autos und schwere SUVs © Mabeline72/Shutterstock.com

Die Idee stammt vom Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Palmer wollte ursprünglich sogar 360 Euro von Autos kassieren, die ein Leergewicht von mehr als 1800 Kilogramm haben. 1,8 Tonnen Leergewicht klingt zunächst einmal nach viel, bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren liegen nur große SUVs, sehr schwere Limousinen und natürlich Kleinbusse/Transporter sowie Pickups darüber. Doch bei Autos mit Elektro-Antrieb stellt sich die Sache anders dar: E-Autos wiegen wegen der schweren Batterie standardmäßig viel mehr als gleich große Verbrennungsfahrzeuge und deshalb ist eine Gewichtsgrenze für E-Autos erheblich relevanter.

Im Klimaausschuss der Stadt Tübingen wurde nun ein Kompromiss beschlossen, wie die Stuttgarter Nachrichten melden. So sieht der Kompromiss aus, dem Ende September 2021 noch der Gemeinderat zustimmen muss:

Nicht 360 Euro, sondern 180 Euro Parkgebühren pro Jahr müssen Halter eines Fahrzeugs mit mindestens 1800 Kilogramm Leergewicht und Verbrennungsmotor zahlen, wenn sie dafür einen Anwohnerparkausweis beantragen.

Für E-Autos gilt dagegen die Gewichtsgrenze von 2000 Kilogramm, ab der 180 Euro für einen Anwohnerparkausweis fällig werden. E-Autos bekommen nun also doch einen kleinen „Gewichtsrabatt“.

Bisher kostet ein Anwohnerparkausweis pauschal und unabhängig von dem Leergewicht des Fahrzeugs 30 Euro. Aus diesem 30 Euro werden künftig 120 Euro – so viel müssen also alle Besitzer eines Autos mit Verbrennungsmotor und einem Leergewicht von bis zu 1800 Kilogramm für einen Anwohnerparkausweis bezahlen. Außerdem zahlen 120 Euro alle Besitzer eines E-Autos mit einem Gewicht von bis zu 2000 Kilogramm.

Sozial schwache Tübinger müssen nur jeweils die Hälfte bezahlen.

Der generell nicht unumstrittene Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer verteidigt auf Facebook seinen Vorschlag und den jetzt gefundenen Kompromiss:

"Kostenloses Parken auf öffentlichen Straßen, das wird in Tübingen in naher Zukunft Vergangenheit sein. Bisher durften wir wegen einer Bundesverordnung nur eine Verwaltungsgebühr erheben, 30 Euro im Jahr. Jetzt darf der Wert des Parkplatzes in die Gebühr einfließen. Das wird in einem ersten Schritt sehr moderat sein: 32 Cent pro Tag für Stadtautos, 50 Cent pro Tag für Geländewagen, in der Stadt geparkt. Bezieher kleiner Einkommen zahlen jeweils nur die Hälfte, also 16 bzw 25 Cent.

…

Tübingen ist die erste Stadt, die von der neuen Freiheit zur Einführung einer Gebühr für das Straßenparken von Anwohnern Gebrauch macht und eine entsprechende Änderung der Parkgebührensatzung beschließt.

Der DUH gefällt das. Denn Subventionen für Autos müssen einfach aufhören, wenn der Klimaschutz vorankommen sollen. Kostenlose Parkplätze sind Subventionen. Denn Parkplätze kosten in Bau, Unterhalt und Fläche richtig viel Geld. Weit mehr als nur 50 Cent am Tag.“