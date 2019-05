165.000 Euro Preisgeld: E-Sport-Turnier für Handys - so nehmen Sie teil

Hans-Christian Dirscherl

Vodafone veranstaltet zusammen mit ESL ein E-Sport-Turnier für Smartphone-Spiele. Das Finale findet in Mailand statt. So nehmen Sie mit Ihrem Smartphone teil. Zu gewinnen gibt es ingesamt 165.000 Euro Preisgeld und 5G-Smartphones.

Vergrößern 165.000 Euro Preisgeld: E-Sports Turnier für Handys - so nehmen Sie teil © Vodafone

Vodafone veranstaltet zusammen mit ESL die Vodafone 5G ESL Mobile Open für Smartphone-Spiele im E-Sportformat. Die Vorrunde des E-Sports-Turnier beginnt am 31. Mai und das Finale endet am 29. September 2019. Gesucht werden die besten Gamer der beiden Online-Handyspiele Arcade-Racer „Asphalt 9: Legends“ und „PUBG Mobile“.

Um beim Finale in Mailand dabei zu sein, können sich Hobby- und Profispieler bei Online-Qualifikationsturnieren sowie bei drei lokalen Qualifikationsturnieren im sportlichen Wettkampf untereinander messen.

Teilnahmebedingungen: An den Qualifikationsturnieren können Spieler mit jedem kompatiblen Android- oder iOS Smartphone teilnehmen. Unterwegs per Mobilfunk oder im heimischen WLAN-Netzwerk. Die Teilnehmer dürfen aus diesen Staaten kommen: Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Albanien, Tschechoslowakei, Griechenland, Ungarn, Irland, Malta, Niederlande, Portugal, Rumänien, Türkei, Indien, Ägypten und Katar.



Auf dieser Webseite melden Sie sich an.



Zusätzlich gibt es drei offizielle ESL-Qualifikationsturniere in Birmingham, bei der ESL One Cologne und auf der Gamescom in Köln. Tipp zur Gamescom: PC-WELT wird die neue Höllenmaschine 2019 während der gesamten Gamescom am Caseking-Stand ausstellen. Am Caseking-Stand gibt es auf Liveshows mit Team Hölle und anschließendem Meet & Greet jeweils täglich (21. bis 24.8.2019) um 13:00 Uhr tolle Hardware-Preise zu gewinnen sowie Workshops wie "Gaming-PC zusammenbauen".



Das Finale in Mailand: Zum Finale der Turnierserie aktiviert Vodafone auf der Mailänder Spielewoche vom 28. bis 29. September 2019 ein 5G-Mobilfunknetz. Die Finalspiele werden hier live und ausschließlich per 5G vor Zuschauern ausgetragen. Damit will Vodafone das Potenzial von Vodafones 5G-Netz mit niedriger Latenz und hohen Geschwindigkeiten demonstrieren.



Das gibt es zu gewinnen: Insgesamt 165.000 Euro Preisgeld und 5G-Smartphones.