150.000 Überwachungskameras gehackt: Gefängnisse, Krankenhäuser, Polizeireviere

Hacker kaperten 150.000 Überwachungskameras und beobachteten Gefängnisse, Krankenhäuser, Polizeireviere und Tesla.

Vergrößern Hacker kapern Überwachungskameras: Blick in Gefängnisse, Krankenhäuser, Polizeireviere © Production Perig/Shutterstock.com

Hacker haben sich Zugriff auf rund 150.000 Überwachungskameras verschafft, wie Bloomberg berichtet. Damit konnten die Angreifer nach Belieben das Geschehen unter anderem in Gefängnissen, Krankenhäusern, Bankhäusern, Polizeirevieren und bei Tesla beobachten.

Bloomberg konnte laut eigenen Angaben Videostreams der gekaperten Kameras sehen, auf denen man unter anderem sah, wie in einem Krankenhaus ein Mann am Bett fixiert wurde. In einem anderen Video sah man Polizisten, die einen Mann in Handschellen verhörten. Die Hacker verbreiteten im Internet auch Sreenshots der Aufnahmen der gekaperten Kameras. Auf einer der Aufnahmen sieht man zum Beispiel in das Warenlager von Tesla in Shanghai. Im Internet und in den sozialen Netzwerken kursieren Informationen zu diesem Hackerangriff unter dem Hashtag „#OperationPanopticon“.

Die Hacker erlangten die Kontrolle über die Kameras, weil sie im Internet ein ungeschütztes „Super-Administratoren“-Passwort samt Nutzernamen für die Kameras fanden. Damit verschafften sich die Angreifer im Netzwerk von Verkada, das die Kameras betreibt, Root-Zugang für alle Kameras.

Das im Silicon Valley beheimatete Verkada ist ein Überwachungsunternehmen, das seine Kameras bei prominenten Firmen, Einrichtungen und Behörden aufstellt und via Cloud-Dienste Überwachungsdienstleistungen anbietet. Mittlerweile soll Verkada den Administratorenzugang gekappt haben, die Hacker sollen also nicht mehr auf die Kameras zugreifen können. Ein internes Sicherheitsteam sowie eine externe Sicherheitsfirma würden den Vorfall jetzt untersuchen. Die Behörden habe Verkada ebenfalls informiert.

Die Hacker wollten laut Bloomberg zeigen, wie weit die Kameras dieses Unternehmens verbreitet sind und wie leicht es sei die Kameras zu hacken. Die Hacker hatten laut eigenen Angaben nicht nur Zugriff auf die Echtzeit-Videoübertragungen, sondern auch auf alle Videoarchive der Verkada-Kunden.

Nach aktuellem Kenntnisstand sollten keine deutschen Unternehmen von dem Hackerangriff betroffen sein. Alle von Bloomberg genannten Unternehmen und Einrichtungen stammen aus den USA beziehungsweise sind dort beheimatet.

