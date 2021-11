15.000 US-Dollar Preisgeld: Zotac richtet Modding-Wettbewerb aus

Michael Schmelzle

ZOTAC MAGNUS ONE Challenge: Bis zum 15.12.2021 kämpfen 15 der besten Case-Modder der Welt um 15.000 US-Dollar Preisgeld.

Vergrößern ZOTAC MAGNUS ONE Challenge © Zotac

ZOTAC kündigt anlässlich seines 15-jährigen Bestehens gemeinsam mit Partner Viper Gaming die MAGNUS ONE Challenge an: Bei dem Case-Modding-Wettbewerb haben 15 der besten Case-Modder der Welt genau 30 Tage Zeit, um den Mini-PC Zotac Magnus One neu zu designen, zu lackieren und zu gestalten und dabei um einen Preis-Pool von 15.000 US-Dollar zu kämpfen.



Frei nach dem Motto „alles ist möglich“ können die Modder den Mini-PC beispielsweise mit einer Wasserkühlung aufrüsten, RGB-beleuchtete Elemente integrieren oder ungewöhnlichen Materialien oder Lackierungen verwenden, um die Magnus One in einen einzigartigen Rechner zu verwandeln. Die wichtigste und einzige Regel ist, dass der MAGNUS ONE immer noch klar erkennbar sein muss.

Die Challenge wird in drei Disziplinen ausgetragen. Die Hauptkategorie ist dabei „Bestes Gesamtdesign“, bei der die besten drei Designs ausgezeichnet werden. Darüber hinaus gibt es „Bestes Themendesign“ und „Beste RGB-Integration“ - bei denen jeweils ein Gewinner ausfindig gemacht wird.

Die insgesamt fünf Gewinner werden über ein Voting ermittelt. Dieses ist zwei geteilt. Mit einer Gewichtung von 50 Prozent stimmt zum Einen eine Jury ab, die sich aus Fachleuten mit unterschiedlichem Hintergrund zusammensetzt, sowie zum Anderen die Öffentlichkeit, die ZOTAC zum Voting einlädt - und unter allen Beteiligten einen MAGNUS ONE sowie fünf ZOTAC Goodie Bags verlost. Das Voting startet am 16. Dezember 2021 und am 23. Dezember werden die Gewinner verkündet.