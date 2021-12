René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie neben dem Holiday-Sale, 15 Tage lang, täglich ein kostenloses Top-Spiel.

Vergrößern 15 Tage lang täglich kostenlose Spiele im Epic Games Store: Heute Shenmue 3 © Epic Games Store

Epic hat seinen jährlichen Holiday-Sale gestartet. Dieser läuft bis zum 6. Januar 2022 und bietet Rabatte bis zu 75 Prozent auf viele Spiele, Gutscheine und kostenlose Spiele.

Neben den herkömmlichen Rabatten bietet Epic Games abermals die beliebten Feiertags-Coupons im Wert von 10 Euro - diese erhalten Sie beim Kauf von Spielen ab einem Wert von 15 Euro. Weiterhin verschenkt Epic In-Game-Items für Fortnite, Rocket League und Warframe.

15 Tage lang Gratis-Games im Epic Games Store

Das eigentliche Highlight ist allerdings Epics Gratis-Aktion bei der Sie 15 Tage lang täglich ein neues Spiel geschenkt erhalten. Diese sind nicht wie sonst eine Woche lang erhältlich, sondern nur für 24 Stunden. Täglich im Epic Games Store vorbeischauen lohnt sich also. Alternativ erfahren Sie in diesem Beitrag, welches Game es aktuell gratis gibt. Die neuen Games gibt es dabei täglich ab 17 Uhr.



Heute: Shenmue III kostenlos

Zum Start gibt es das RPG-Abenteuer "Shenmue III" im Wert von 29,99 Euro. Der beliebte Shenmue-Nachfolger wurde damals recht erfolgreich über Kickstarter finanziert.

Shenmue jetzt kostenlos der Ihrer Epic-Games-Bibliothek hinzufügen



"Spiele als Ryo Hazuki, ein 18-jähriger Kampfsportkünstler aus Japan, der den Tod seines Vaters rächen will. In diesem dritten Teil der epischen Shenmue-Reihe sucht Ryo nach dem Geheimnis hinter dem Spiegel des Phönix, dem Artefakt, auf das es die Mörder seines Vaters abgesehen haben. Seine Reise führt ihn durch das beeindruckend in Szene gesetzte ländliche China, voller Leben und umgeben von wunderschönen Landschaften. Auf seinem Abenteuer verschlägt es Ryo in Städte und Bergdörfer, in denen er sein Training fortsetzt, sich die Zeit mit Glücksspiel vertreibt, Spielhallen besucht und Teilzeitjobs annimmt, während er weiter nach der Wahrheit hinter dem Spiegel des Phönix sucht."