15 GB LTE im Vodafone-Netz jetzt gratis nutzen - die Details

Dennis Steimels

Freenet Flex bietet aktuell eine Gratisphase und streicht den Anschlusspreis. In diesem Zeitraum nutzen Sie bis zu 15 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz gratis.

Vergrößern Freenet Flex: flexibler Handytarif © GaudiLab/Shutterstock.com

Freenet bewirbt seine Marke freenet FLEX mit "FLEX leben statt festlegen". Und Freenet Flex ist tatsächlich etwas flexibler als klassische Tarife. Zur Auswahl stehen drei Tarife im Vodafone-Netz mit 5, 10 und 15 GB LTE-Datenvolumen , einer Allnet- und EU-Flat zu guten Preisen von 10, 15 und 18 Euro pro Monat. Normalerweise! Denn aktuell gibt es nicht nur einen Gratismonat bis 5. März, sondern auch eine Anschlusspreisbefreiung (bis 14. Februar). Dadurch bekommen Sie Freenet Flex aktuell kostenlos .



Freenet-Flex-App (iOS, Android) herunterladen, SIM bestellen und monatlich den Tarif anpassen

Der Abrechnungszeitraum beginnt erst ab dem 6. des nächsten Monats (in diesem Fall 6. März 2021). Und weil eine Kündigung immer bis zum 4. eines Monats (aktuell 4. März 2021) möglich ist, können Sie bis dahin die Tarife mit bis zu 15 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz gratis ausprobieren . Je früher Sie den Tarif also nutzen, umso länger profitieren Sie von der Gratisphase.

Und jetzt unser Power-Tipp : Da der Tarif keine Vertragslaufzeit hat und Sie über Freenet Flex-App für iOS und Android bei Bedarf jederzeit Ihr monatliches Datenvolumen anpassen können, nutzen Sie beispielsweise bis zum 5. März die vollen 15 GB LTE gratis und wechseln danach ganz simpel in einen der beiden günstigeren Freenet-Flex-Tarife mit 5 oder 10 GB LTE-Datenvolumen, die in der Regel völlig ausreichen. Bis zum 4. eines Monats, in diesem Fall bis 4. März, können Sie wie erwähnt kündigen beziehungsweise den Tarif wechseln und so Ihr Datenvolumen nach oben oder unten schrauben.

Freenet Flex: Das sind die regulären Konditionen

Anbieter: Freenet Flex

Netz: Vodafone

Datenvolumen: 5 GB | 10 GB | 15 GB LTE mit 50 Mbit/s

Grundgebür pro Monat: 10 Euro | 15 Euro | 18 Euro

Monatlich kündbar/wechselbar

Flat Telefon & SMS

EU-Daten-Flat

Anschlussgebühr: 10 Euro

Alle Tarif-Einstellungen über die iOS- bzw. Android-App

Für wen sich dieser Tarif lohnt

Der Freenet Flex-Tarif lohnt sich für alle, die einen besonders flexiblen Handytarif suchen, den Sie monatlich an Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen und das Datenvolumen entsprechend erhöhen oder reduzieren können. Sie können aber auch monatlich mit einer Frist von 24 Stunden wieder kündigen. Preislich ist das Angebot sehr fair. Abgerechnet wird der Tarif übrigens ganz einfach über PayPal. Ein Paypal-Konto ist deshalb auch Voraussetzung für Freenet Flex.