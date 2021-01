145.000 Euro Strafe wegen unerlaubter Telefonwerbung

Panagiotis Kolokythas

Die Bundesnetzagentur bestraft ein Call-Center wegen unerlaubter Telefonwerbung für Sky und Mobilcom mit einem Bußgeld.

Vergrößern Unerlaubte Telefonwerbung ist nervig und verboten © chainarong06 / Shutterstock.com

Die Bundesnetzagentur hat gegen das Call-Center Cell it! GmbH & Co. KG ein (noch nicht rechtkräftiges) Bußgeld in Höhe von 145.000 Euro verhängt. Dem Call-Center wird vorgeworfen, für den Mobilfunkanbieter Mobilcom-debitel und den Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland Fernsehen unerlaubte Telefonwerbung betrieben zu haben. Über einen möglichen Einspruch werde das Amtsgericht Bonn entscheiden.

Im Auftrag von Mobilcom-debitel habe das Call-Center nach Erkenntnissen der Bundesnetzagentur an dessen Kunden unter anderem Drittanbieterabonnements für Hörbücher und Zeitschriften, Sicherheitssoftware oder Handyversicherungen vertrieben. "Dabei kam es immer wieder dazu, dass den Angerufenen im Nachgang des Telefonats Zusatzdienstleistungen untergeschoben und teilweise auch in Rechnung gestellt wurden, die diese überhaupt nicht bestellt hatten", erklärt die Bundesnetzagentur.

Für Sky Deutschland habe Cell it! eine telefonische Neukundenakquise betrieben. Dabei wurden auch Personen angerufen, für die keine gültige Werbeeinwilligung vorgelegen habe. Außerdem berichteten viele Angerufene der Bundesnetzagentur, dass es trotz Untersagung weiterer Anrufe zu vielen weiteren Kontaktaufnahmen kam, wodurch sie sich massiv belästigt fühlten. Die Bundesnetzagentur wirft Cell it! vor, für die Neukundenakquise Adressdaten verwendet zu haben, die von einem "unseriösen Datenhandel" stammen. Die Betroffenen hätten angeblich bei Internet-Gewinnspielen teilgenommen und dort ein Werbeeinverständnis gegeben. "Nach Ermittlungen der Bundesnetzagentur haben Angerufenen diese Internetseiten jedoch weder besucht noch im Rahmen eines Gewinnspiels eine Werbeeinwilligung erteilt", erklärt die Bundesnetzagentur. Weder das Call-Center noch die Auftraggeber hätten die Daten ausreichend geprüft.

Zusätzlich hat die Bundesnetzagentur auch gegen die Unternehmen Mobilcom-debitel und Sky Deutschland Fernsehen wegen der rechtswidrigen Werbeanrufe hohe Bußgelder verhängt.

Bundesnetzagentur fordert dazu auf, unerlaubte Telefon-Werbeanrufe zu melden

Die Bundesnetzagentur fordert alle Verbraucher und Verbraucherinnen dazu auf, alle unerlaubten Werbeanrufe zu melden, damit entsprechende Maßnahmen gegen die Anrufer ergriffen werden können. Dafür kann die Website

www.bundesnetzagentur.de/telefonwerbung-beschwerde

genutzt werden. Um die Täter überführen zu können, seien möglichst präzise und detaillierte Angaben hilfreich.