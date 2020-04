13 Spiele-Hits für nur 18,50 Euro - 440 Euro gespart

Panagiotis Kolokythas

Im neuen Humble Bundle stecken 13 Spiele von 2K Games. Darunter Spec Ops: The Line, NBA 2K20 und Civilization III.

Vergrößern Diese und mehr Spiele stecken im neuen Humble Bundle

Die Humble-Bundle-Macher haben ein neues, attraktives Spielepaket für Windows (und teils auch macOS und Linux) geschnürt, mit dem die Gamer während der Coronavirus-Quarantänezeit neues Futter erhalten und dabei auch noch einen guten Zweck unterstützen können. Das mittlerweile nicht mehr erhältliche Humble Conquer Covid-19 Bundle enthielt neulich bereits viele Hits, vor allem von Indie-Spieleentwicklern. Beim jetzt gestarteten Humble 2K´s Game Together Bundle sind ausschließlich Spiele des Publishers 2K Games enthalten - darunter auch viele AA- und AAA-Titel.

Der Publisher 2K Games spendet alle Einnahmen der Aktion für einen wohltätigen Zweck. Die Spende erhält International Medical Corps, eine global tätige gemeinnützige Organisation, die bei Krisen hilft, Menschenleben zu retten. Der Publisher 2K Games fordert die Gamer dazu auf, die im Bundle enthaltenen Spiele allein oder über das Internet gemeinsam mit Freunden zu spielen.

Das Humble 2K´s Game Together Bundle kann bereits ab 1 Euro freigeschaltet werden. Alle Spiele gibt es aber nur, wenn man mindestens 18,50 Euro oder mehr spendet. Wie immer erhalten die Käufer die Spiele in Form von Steam-Produktschlüsseln und können sie in ihrer Steam-Bibliothek freischalten. Wenn Sie ein Spiel bereits auf Steam besitzen, können Sie den Produktschlüssel auch verschenken.

Ab 1 Euro schalten Sie folgende Spiele frei:

The Darkness II (Windows, macOS)



Sid Meier´s Pirates! (Windows)



Carinval Games VR (Windows)



Spec Ops The Line (Windows, macOS, Linux)

Ab einer Spende von 11,90 Euro kommen hinzu:

Bioshock - The Collection (Windows)

Sid Meier´s Civilization III Complete (Windows)

NBA2K Playgrounds 2 (Windows)

Und ab 18,50 Euro werden schließlich auch noch freigeschaltet:

NBA 2K20 (Windows)

WWE 2K20 (Windows)

XCOM: Enemy Unknown Complete Edition (Windows)

Borderlands Game of the Year Enhanced (Windows)

Borderlands: The Handsome Collection (Windows, Linux)



Zum Humble 2K´s Game Together Bundle



