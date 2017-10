13 Mio. im Jackpot: 1.000 Gewinnchancen für 1 Euro

Beim Lotto 6aus49 stecken an diesem Samstag 13 Millionen Euro im Jackpot. Wir bieten 1.000 Gewinnchancen für 1 Euro!

Vergrößern 13 Millionen im Jackpot: 1.000 Gewinnchancen für 1 Euro.

Beim LOTTO 6aus49 können Sie am kommenden Samstag mit einer Spielgemeinschaft bis zu 13 Millionen Euro gewinnen. In Zusammenarbeit mit Lottohelden.de bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, als Neukunde über eine Spielgemeinschaft an der Ziehung teilzunehmen. Und das geht so:

Sichern Sie sich jetzt 1.000 Felder für LOTTO 6aus49 in unserer Spielgemeinschaft "Super Samstag" und spielen Sie um den 13-Millionen-Euro-LOTTO-Jackpot! Registrieren Sie sich ganz einfach als Neukunde bei Lottohelden.de und erhalten Sie einen Anteil an der Spielgemeinschaft "Super Samstag" mit 1.000 Feldern für nur 1 Euro! Das Angebot umfasst also einen Anteil an der Spielgemeinschaft „Super Samstag“ mit 1.000 Chancen für 1 Euro.



Die Teilnahme über Anbieter im Internet wie Lottohelden.de hat viele Vorteile: Sie können Ihre Tippscheine rund um die Uhr abgeben und auch noch später und günstiger als in den Lottoannahmestellen. Außerdem können Sie auch bequem bei vielen europäischen und ausländischen Lotterien mitmachen. Auf Wunsch auch unterwegs über die mobilen Lottohelden-Apps für Android.

Leser von PC-WELT und Macwelt können über diesen Link an der Spielgemeinschaft "Super Samstag" teilnehmen und haben damit 1000 Felder für einen Euro. Das Angebot gilt nur für Neukunden!



Wie genau Lottohelden arbeitet und den Service realisiert, erfahren Sie hier in den AGB und in dieser FAQ.

Für die Teilnahme bei den LOTTO 6aus49 müssen Sie den Tippschein am Samstag bis 19:10 Uhr abgeben. Chance: 1:140 Millionen bei LOTTO 6aus49. Teilnahme ab 18 Jahren! Suchtprävention: bzga.de

Leser von PC-WELT und Macwelt können über diesen Link mit einem Gratis-Tipp beim LOTTO 6aus49 mitmachen!