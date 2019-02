128 Mio. Euro bei EuroMillions: Jetzt 1.176 Tipps für 9,90 Euro spielen

Panagiotis Kolokythas

Bei der Rekord-Lotterie EuroMillions erfolgt aktuell ein sogenannter Superdraw. Hierbei wird der Jackpot, der sonst immer schon bei garantierten 17 Millionen Euro startet, massiv aufgestockt. Der Startschuss für das Eurolotto-Event des Jahres erfolgte am Freitag, 1. Februar 2019. Für die Ziehung wird der Jackpot auf einen Schlag auf 120 Millionen Euro erhöht. Da im ersten Anlauf noch kein Gewinner ermittelt werden konnte, ist der Jackpot jetzt für kommenden Dienstag, den 5. Februar auf 128 Mio € gestiegen.



Ein solcher Superjackpot wird nur ein- oder zweimal pro Jahr ausgespielt und gehört für Fans der Lotterie zu den absoluten Highlights. Zuletzt wurde eine Superziehung im September letzten Jahres abgehalten und ein Tipper aus der Schweiz sicherte sich tatsächlich über 160 Millionen Euro. Nun wartet mit dem ersten Superjackpot des Jahres 2019 erneut die Chance, sich mit den richtigen Zahlen einen Riesengewinn zu sichern.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich mit Lottohelden.de am Dienstag 1.176 Chancen auf den Gewinn sichern.





Spar-Angebot für Leser von PC-WELT und Macwelt

EuroMillions: Die Lotterie mit den größten Jackpots Europas

Die Lotterie EuroMillions ist gewissermaßen die „große Schwester“ vom EuroJackpot. Sie wird nämlich bereits seit 2004 in vielen Ländern gespielt und wartet zudem mit noch größeren Jackpots auf. Diese starten in jeder Spielrunde gleich mit 17 Millionen Euro und können bei zwei Ziehungen pro Woche (Di. & Fr.) rasant ansteigen. Ein bis zweimal im Jahr erfolgt dann eine sogenannte Superziehung, auch als „Superdraw“ bekannt. Hierbei startet die Spielrunde direkt bei 120 Millionen Euro – wird der Super-Jackpot beim ersten Durchlauf nicht geknackt, so steigt er weiter und wird solange ausgespielt, bis es einen Gewinner gibt.



Wie weit kann der EuroMillions Jackpot steigen?

Auch wenn der Jackpot mit 120 Millionen Euro schon prall gefüllt ist: Es ist noch Luft nach oben. Die Höchstgrenze liegt nämlich erst bei 190 Millionen Euro! Wird der Jackpot also nicht sofort geknackt, so kann es tatsächlich sein, dass bald der Maximal-Jackpot erreicht und ausgeschüttet wird. Dies geschah zum Beispiel am 23. Februar 2018: Hier war der randvolle EuroMillions Jackpot unter zwei Gewinnern aufgeteilt worden, die jeweils rund 88,8 Millionen Euro Preisgeld erhielten. Man darf also gespannt sein, ob der aktuelle Jackpot nun erneut bis zum Limit ansteigt – oder ein oder mehrere Glückspilze schon früher zuschlagen.



So kann man die Gewinnchancen bei EuroMillions verbessern

Bei EuroMillions tippt man pro Spielfeld auf 5 aus 50 Gewinnzahlen sowie 2 aus 12 Sternzahlen, die bei diesem Eurolotto als Zusatzzahlen fungieren. Die Chance, den Jackpot zu knacken, ist exakt so hoch wie beim deutschen Lotto. Allerdings sind die Jackpots bei den EuroMillionen mit mindestens 17 Millionen Euro wesentlich höher. Weil dies so ist, verwundert es kaum, dass es auch bei der Lotterie mit den größten Jackpots in Europa mittlerweile Spieler gibt, die „mit System“ auf die Gewinnzahlen tippen. Hierbei wird zunächst auf wesentlich mehr als auf 5 Gewinnzahlen und 2 Zusatzzahlen getippt. Im Anschluss werden alle möglichen Kombinationen dieser Systemzahlen in eigenen Spielreihen ausgespielt (oft Hunderte oder Tausende Felder). Die Idee: Zum einen ist die Chance auf den Jackpotgewinn viel höher. Zum anderen winken bei Treffern lukrative Mehrfachgewinne, in gleich mehreren Rängen. Da allerdings die Spieleinsätze bei sogenannten Systemscheinen steigen, kann man sich auch einer Spielgemeinschaft anschließen. Hier werden sowohl die Spieleinsätze für das Systemspiel als auch die Gewinne fair unter allen Teilnehmern aufgeteilt.



Hier sichern Sie sich am Freitag alle Chancen als Spielgemeinschaft

Am stationären Kiosk ist die EuroMillionen-Lotterie bislang leider noch nicht verfügbar. Bei Lottohelden.de kann man online jedoch bereits heute einen Tipp auf die Gewinnzahlen abgeben. Hier haben alle Leser von PC-WELT und Macwelt am Dienstag nun 1.176 Chancen auf den großen Gewinn. Hierzu beteiligt man sich bei einer großen EuroMillions-Spielgemeinschaft XL an 1.176 Systemtipps.

Die Spieleinsätze und die erzielten Gewinne werden zu gleichen Teilen aufgeteilt. So haben auch Sie am Dienstag die Chance, das große Los zu ziehen und bei EuroMillions zu gewinnen. Und auch „weniger Richtige“ machen schnell Freude. Denn exklusiv bei Lottohelden.de gewinnt man mit der Extra-Gewinnklasse 14 schon mit „0 Richtigen plus 2 Sternzahlen“.

Der verlängerte Annahmeschluss für die Ziehung am kommenden Freitag (1.2.2019) ist bei Lottohelden.de erst um 20:40 Uhr. Die Ziehung findet am gleichen Abend in Paris statt. Die Gewinnzahlen werden nach der Ziehung unter EuroMillions Zahlen & Quoten bekanntgegeben.

