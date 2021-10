100 % in 15 Minuten: Schnellste E-Auto-Ladestation

Panagiotis Kolokythas

Der Mannheimer Technologiekonzern ABB bringt mit Terra 360 die aktuell schnellste Ladestation für E-Autos auf den Markt.

Vergrößern Die neue ABB-Ladestation lädt E-Autos im Rekordtempo © ABB

ABB hat mit Terra 360 die laut eigenen Angaben aktuell schnellste Ladestation für Elektrofahrzeuge entwickelt. An der All-In-One-Ladestation können bis zu vier Fahrzeuge mit einer maximalen Leistung von 360 kW gleichzeitig aufgeladen werden und das ist in einem rasanten Tempo. Innerhalb von 3 Minuten wird das E-Auto-Akku soweit geladen, dass es für eine Reichweite von 100 Kilometern reicht. Nur 15 Minuten dauert das vollständige Aufladen.

An den Ladestationen befindet sich ein Beleuchtungssystem, mit dem der Ladevorgang und der Ladezustand der Batterie verfolgt werden kann. Sie sind außerdem leicht für Rollstuhlfahrer zugänglich und besitzen ein ergonomisches Kabelmanagmentsystem. Der Hersteller verweist auch darauf, dass die Ladestationen nur eine geringe Stellfläche benötigen, von dem Kunden einfach personalisierbar sind und auch die Möglichkeit für die Integration eines 27-Zoll-Bildschirms verfügbar ist, über den Videos und Bilder wiedergegeben werden können.

"Um den Klimawandel zu bekämpfen, ergreifen Regierungen auf der ganzen Welt Maßnahmen zur Förderung von Elektrofahrzeugen und Ladenetzwerken. Vor diesem Hintergrund ist die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, insbesondere nach Stationen, die schnell, bequem und einfach zu bedienen sind, größer denn je“, so Frank Muehlon, Leiter der ABB-Division eMobility. „



Die Terra-360-Ladestationen werden ab Ende 2021 in Europa und dann ab 2022 in den USA, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum ausgeliefert.

Tesla: 1000 Supercharger-Ladeplätze in Deutschland

Tesla Supercharger: Gratis-Strom für alle E-Autos - wohl aus Versehen

Tesla bietet jetzt 2000 Supercharger-Standorte