100+ Top-Spiele gratis bis 10. Oktober über Ubisoft+

Panagiotis Kolokythas

Ubisoft+ ist knapp einen Monat vollkommen gratis nutzbar. Gamer erhalten den Zugriff auf über 100 attraktive PC-Spiele.

Vergrößern Ubisoft+ für PC ist bis zum 10. Oktober 2022 gratis. © Ubisoft

Mit Ubisoft+ können Gamer auf dem PC alle neuen und älteren Top-Spiele von Ubisoft gegen eine Monatsgebühr von 14,99 Euro (PC-Access) beziehungsweise 17,99 Euro (Multi Access) spielen. Bis zum 10. Oktober 2022 entfällt diese Monatsgebühr. Damit haben die PC-Gamer ab sofort und bis zum 10. Oktober 2022 den vollen, kostenlosen Zugriff auf die komplette Ubisoft+ Spielebibliothek.

Zu den Highlights bei Ubisoft+ zählen unter anderem das frisch erschienene "Assassin´s Creed Valhalla Complete Edition" oder "Anno 1800 Visionärsausgabe" , die gekauft 139,99 Euro und 119,99 Euro kosten würden. Hinzu kommen Titel wie etwa:

Far Cry 6

Rainbox Six Siege

Riders Republic

Watch Dogs Legion

The Crew 2

Immortals Fenyx Rising

For Honor

Über Ubisoft+ sind natürlich auch alle Spiele der erfolgreichen Assassin´s-Creed-Reihe spielbar, die derzeit ihren 15ten Geburtstag feiert. Außerdem auch alle bisher erschienenen Spiele der Reihen Anno, Siedler, Trials, Far Cry, Watch Dogs und Might & Magic Heroes. Eine Übersicht aller in Ubisoft+ enthaltenen Spiele und DLCs finden Sie auf dieser Seite.

Wichtig: Bei der Anmeldung für die Gratis-Nutzung von Ubisoft+ müssen Zahlungsdaten hinterlegt werden. Das angegebene Konto wird nicht vor dem 10. Oktober 2022 belastet. Wer Ubisoft+ also nicht dauerhaft nutzen möchte, sollte seine Mitgliedschaft vor dem 10. Oktober 2022 kündigen. Weitere Informationen zu Ubisoft+ finden Sie auf dieser Ubisoft-Seite.



