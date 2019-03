100 Euro gespart: Xbox One X + 3 Spiele für nur 399 Euro

Panagiotis Kolokythas

Hier gibt es ein exklusives Angebot für die Xbox One X. Sie sparen 100 Euro und erhalten die schnellste Konsole der Welt mit 3 Spielen.

Vergrößern Xbox One X mit drei Spielen im Angebot © Microsoft

Nur im Microsoft Online-Store ist aktuell die Xbox One X mit einem besonderen Bundle im Angebot erhältlich. Die aktuell schnellste Gaming-Konsole der Welt mit 1 TB ist wahlweise in den Farben Schwarz oder Weiß verfügbar und zusammen mit dem Fallout-76-Bundle mit einem Rabatt von 100 Euro und damit für nur 399 Euro erhältlich.

Zusätzlich zur Vollversion des Online-Rollenspiels Fallout 76 dürfen Sie aus fünf Titeln zwei weitere Spiele auswählen, die Sie als Zugabe erhalten. Zur Auswahl stehen Fifa 18 Standard Edition, Far Cry 5, Call of Duty: WWII, Star Wars Battlefront II und South Park: The Fractured But Whole.

Interessant ist die Xbox One X auch für alle Filmfreude mit 4K-Fernseher: Die Xbox One X ist die aktuell einzige Spielekonsole, die über einen integrierten 4K-Bluray-Player verfügt. Weitere Infos zur Xbox One X finden Sie in diesem Beitrag.



