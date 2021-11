10 km/h: Automatisches Tempo-Limit für E-Scooter via GPS-Ortung

Hans-Christian Dirscherl

Niedrige Tempo-Limits für E-Scooter sind auf dem Vormarsch. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen werden automatisch aktiviert, sobald man in den entsprechenden Bereich einfährt.

Vergrößern Tempo-Limit 10 km/h für E-Scooter via GPS-Ortung © Phoenixns/Shutterstock.com

In Paris gilt jetzt in ausgewählten Bereichen eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h. Dieses Tempolimit wird automatisch aktiviert, sobald man in den entsprechenden Bereich einfährt.

Die Zeitung Le Parisien berichtet , dass in der französischen Hauptstadt die drei Betreiber von elektrischen Tretrollern die Geschwindigkeit ihrer Geräte (insgesamt sind derzeit 15.000 E-Scooter bei diesen drei Unternehmen in Paris im Einsatz) in 700 Gebieten auf 10 km/h begrenzen würden. Dabei handelt es sich um Gebiete wie Touristen-Hotspots, Parks, Gärten, Straßen an Schulen etc., in denen es besonders gefährlich ist, wenn die E-Scooter schnell unterwegs sind und in denen sich Fußgänger und E-Scooterfahrer in die Quere kommen.

Die Pariser Stadtverwaltung ist zwar aktuell noch dabei die konkreten Viertel mit Tempolimits festzulegen, doch die Betreiber gehen bereits aktiv voran und führen das Tempolimit schon mal freiwillig ein. Das Tempolimit von 10 km/h gilt seit diesem Montag, 15. November 2021, in den ausgewählten Gebieten, die als „Slow Zones“ bezeichnet werden. Die Pariser Stadtverwaltung hat aber bereits angekündigt, dass sie noch mehr Bereiche als „Slow Zones“ ausweisen will, zum Beispiel das Seine-Ufer.

Geofencing

Die Roller erkennen über ihren GPS-basierten Standort, dass sie in eine solche „Slow Zone“ einfahren und reduzieren automatisch die Höchstgeschwindigkeit. Das Ganze nutzt also das Prinzip des Geofencing zur Steuerung. Die Nutzer sehen in den E-Scooter-Apps, wo sich die „Slow Zones“ befinden.

Vorausgegangen war im Sommer 2021 ein Test am Louvre-Museum und an einigen anderen Plätzen, wie die FAZ Online berichtet . Laut FAZ Online gibt es auch schon in New York und Barcelona Tempolimits für E-Scooter. In Deutschland dürfen E-Scooter maximal 20 km/h schnell fahren, wie Sie hier nachlesen können: Pedelec, S-Pedelec, E-Bike, E-Scooter, E-Roller: Was ist was?



