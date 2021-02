10 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 9,99 Euro + 3 Monate Readly gratis

Dennis Steimels

Kein anderer Anbieter hat derzeit solche Konditionen im Angebot. Zusätzlich erhalten Sie 3 Monate Readly gratis. Hier gibt's alle Infos zum Schnäppchen.

Vergrößern 10 GB LTE zum Hammer-Preis: Andere Anbieter sind deutlich teurer © leungchopan/Shutterstock.com / DG-Studio/Shutterstock.com / PC-WELT

Für kurze Zeit bekommen Sie bei Mobilcom-Debitel satte 10 GB LTE-Datenvolumen im guten Vodafone-Netz zum Hammer-Preis von nur 9,99 Euro pro Monat ! Das Angebot gibt es nur auf dieser speziellen Bestellseite , nicht im regulären Shop. Derzeit finden Sie keinen anderen Anbieter im Tarifrechner , der ähnlich gute Konditionen zu einem solch niedrigen Preis anbietet. Zusätzlich können Sie die Readly drei Monate kostenlos nutzen, um tausende Magazine und Zeitungen in der App zu konsumieren - PC-WELT ist übrigens auch dabei.

Hier geht's zum Top-Angebot: 10 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 9,99 Euro

Das sind die Tarif-Konditionen

Netz: Vodafone



Datenvolumen: 10 GB mit LTE 50 Mbit/s



Flat Telefonie



Flat EU-Roaming

SMS: 0,19 Euro



eSIM-fähig je nach Gerät

VoLTE & WiFi Call fähig

9,99 Euro Grundgebühr pro Monat



Anschlussgebühr 9,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate

3 Monate Readly gratis



Der Tarif von Mobilcom-Debitel beinhaltet eine Allnet-Flat, Sie telefonieren also völlig kostenfrei, SMS kosten hingegen 0,19 Euro. Mit einem Datenvolumen von 10 GB müssen Sie sich unterwegs kaum Gedanken um Ihren Verbrauch machen. Selbst Netflix-Serien und Filme können Sie hin und wieder unterwegs schauen. Pro Gigabyte können Sie etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Der Vertrag läuft klassisch über 2 Jahre, ab dem 25. Monat steigt auf der Preis auf 24,99 Euro an. Behalten Sie dies auf jeden Fall im Hinterkopf., um rechtzeitig zu kündigen, falls Sie dies wünschen.

Hier geht's zum Top-Angebot: 10 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 9,99 Euro

Readly können Sie ganze drei Monate kostenfrei nutzen. Sollten Sie den Dienst in der Zeit nicht kündigen, verlängert sich das Abo jeweils um einen Monat mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Monatsende. Die Grundgebühr beträgt nach dem Testzeitraum 9,99 Euro.

Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus. Melden Sie sich gerne bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter .