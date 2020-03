10 GB LTE im Telekom-Netz zum Tiefstpreis: nur für kurze Zeit

Dennis Steimels

Nur für kurze Zeit bekommen Sie satte 10 GB LTE-Datenvolumen im besten Telekom-Netz zum Hammer-Preis - günstiger gibt es nirgends solche Konditionen! Wir verraten Ihnen, wo es die Tarif-Aktion gibt.

Vergrößern 10 GB LTE zum Top-Preis im starken Telekom-Netz © leungchopan/Shutterstock.com / DG-Studio/Shutterstock.com / PC-WELT

Der Mobilfunk-Anbieter Crash (Marke von Klarmobil) gibt mächtig Gas im Telekom-Netz mit satten 10 GB LTE-Datenvolumen für lediglich 14,99 Euro pro Monat. Laut Tarifrechner zahlen Sie bei anderen Anbietern mindestens 20 Euro - und das in schlechteren Netzen! Die Aktion ist zeitlich begrenzt, sie endet bereits am 9. März.



Hier geht's zum Tarif-Angebot von Crash: 10 GB LTE für 14,99 Euro

LTE-Tarif: 10 GB für 14,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: Telekom



Datenvolumen: 10 GB mit LTE 25 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



eSIM ist möglich

VoLTE ist möglich

19,99 Euro einmalige Anschlussgebühr

14,99 Euro Grundgebühr pro Monat

Laufzeit: 24 Monate

Dieser Tarif lohnt sich, die hohes Datenvolumen im Netz der Telekom suchen, aber monatlich nicht zu tief in die Tasche greifen möchten. Außerdem können Sie unbegrenzt telefonieren und SMS schreiben. Sehr cool: Sie können den Tarif auch mit einer eSIM nutzen.



Hier geht's zum Tarif-Angebot von Crash: 10 GB LTE für 14,99 Euro

Sollte Ihnen 10 GB Datenvolumen nicht ausreichen, dann ist das das Angebot von Mobilcom-Debitel sehr attraktiv. Für nur 5 Euro mehr pro Monat bekommen Sie 80 Prozent Datenvolumen obendrauf. Hier gibt es nämlich 18 GB LTE für 19,99 Euro! Zusätzlich gibt es noch 4 Monate Deezer gratis. Die Aktion läuft ebenfalls bis zum 9. März. Alle Details:

Hier geht's zum Hammer-Angebot: 18 GB LTE für nur 19,99 Euro

Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus. Melden Sie sich gerne bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter .