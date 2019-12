10 GB LTE für nur 9,99 Euro und monatlich kündbar - nur noch kurze Zeit

Dennis Steimels

Nur noch zwei Tage lang bekommen Sie satte 10 GB LTE-Datenvolumen für unter 10 Euro pro Monat. Und das Beste: Sie können sogar monatlich kündigen! Hier erfahren Sie alle Details zum Schnäppchen-Tarif.

Vergrößern 10 GB für nur 9,99 Euro im Angebot © fotolia.de / Antonioguillem

Besonders viel Datenvolumen für wenig Geld finden Sie derzeit bei dem Anbieter WinSIM - Heißt: Jeden Monat stehen Ihnen 10 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung, für das Sie gerade einmal 9,99 Euro monatlich zahlen. Normalerweise werden dafür mindestens 15 Euro fällig. Außerdem streicht WinSIM die Anschlussgebühr in Höhe von 9,99 Euro bei der monatlichen kündbaren Variante. Das Angebote ist zeitlich begrenzt und endet schon bald.



Die Details: 10 GB LTE für 9,99 Euro

Mit dem Tarif LTE ALL 10 GB von WinSIM surfen Sie mit einer LTE-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s, bis Sie satte 10 GB Datenvolumen erreicht haben. Der Tarif kostet günstige 9,99 Euro pro Monat. Zusätzlich können Sie unbegrenzt und vor allem kostenlos telefonieren sowie SMS verschicken. Sie können sich zwischen einer zweijährigen Vertragslaufzeit sowie einer monatlich kündbaren Variante entscheiden. Eine Anschlussgebühr müssen Sie in beiden Fällen nicht zahlen. Das Angebot ist nur noch zwei Tage gültig, es endet am 3. Dezember um 11 Uhr.



Neuer Smartphone-Tarif

Anhand verschiedener Parameter wie gewünschtes Datenvolumen, Telefonie-Flatrate oder SMS-Flatrate finden Sie in unserem Tarifrechner den passenden Tarif für Ihr Smartphone . Sollten Sie auch ein neues Handy suchen, können Sie Ihr Wunschmodell auch gleich angeben und mitbestellen.

Darüber hinaus gibt Ihnen der PC-WELT-Netzmonitor wertvolle Informationen zur Netz-Geschwindigkeit der einzelnen Mobilfunkbetreiber sowie zu Netzqualität und Netzabdeckung .

Im Netzmonitor finden Sie einen aktuellen Überblick über die tatsächlich erzielten Download-und Uploadgeschwindigkeiten in den einzelnen Netzen sowie die Netzqualität. Gerade wenn Sie viel im Internet surfen oder Daten unterwegs streamen, ist vor allem eine geringe Ladezeit sowie eine niedrige Abbruchrate hilfreich. In diesen Punkten liegen die drei Konkurrenten nahezu gleichauf.

Anders sieht es bei der den durchschnittlich erreichten Down- und Uploadgeschwindigkeiten aus: Bei der Downloadgeschwindigkeit hat Telekom die Nase vor Vodafone und auf dem dritten Platz O2. In puncto Uploadgeschwindigkeit ist die Reihenfolge identisch.