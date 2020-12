10 GB LTE-Tarif im Telekom-Netz für 9,99 Euro - nur kurze Zeit

Dennis Steimels

Weihnachts-Deal: Handytarif mit 10 GB LTE-Datenvolumen im besten Telekom-Netz für unter 10 Euro! Hier finden Sie alle Infos zum Schnäppchen-Tarif.

Vergrößern 10 GB LTE zum Hammer-Preis: andere Anbieter sind deutlich teurer © leungchopan/Shutterstock.com / DG-Studio/Shutterstock.com / PC-WELT

Bei dieser Weihnachts-Aktion von Mobilcom-Debitel erhalten Sie für kurze Zeit einen Handytarif mit satten 10 GB LTE-Datenvolumen im besten Telekom-Netz , der gerade einmal 9,99 Euro pro Monat kostet! So starke Konditionen bekommen Sie aktuell bei keinem anderen Anbieter so günstiger, wie der Tarifrechner zeigt. Das Angebot finden Sie auf dieser speziellen Bestellseite . Im regulären Online-Shop gibt es diesen Tarif nämlich nur zum normalen Preis von 16,99 Euro .



Hier geht's zum Weihnachts-Angebot: 10 GB LTE im Telekom-Netz für nur 9,99 Euro

Tarif "Green LTE 10 GB Telekom": Das sind die Konditionen

Netz: Telekom

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Datenvolumen: 10 GB mit LTE 21,6 Mbit/s



Flat Telefonie



Flat EU-Roaming

SMS: 0,19 Euro



Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Anschlussgebühr 9,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate

Der Tarif funkt im aktuell besten Handynetz - und zwar im Netz der Deutschen Telekom. Er beinhaltet neben der Internet-Flat auch eine Telefonie-Flat, Sie telefonieren also völlig kostenfrei. SMS kosten aber 0,19 Euro. Mit einem Datenvolumen von 10 GB müssen Sie sich unterwegs kaum Gedanken um Ihren Verbrauch machen. Selbst Netflix-Serien und Filme können Sie unterwegs streamen. Pro Gigabyte können Sie etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Der Vertrag läuft klassisch über 2 Jahre, ab dem 25. Monat steigt auf der Preis auf 26,99 Euro an. Behalten Sie dies auf jeden Fall im Hinterkopf, um rechtzeitig zu kündigen, falls Sie dies wünschen.

