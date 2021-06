1.050 Euro gespart: Galaxy Z Fold2 5G zum Knüllerpreis

Panagiotis Kolokythas

Das faltbare Samsung-Handy Galaxy Z Fold2 5G gibt es beim Amazon Prime Day für 949 Euro statt 1.999 Euro (UVP).

Vergrößern Aktuell im Angebot: Samsung Galaxy Z Fold2 5G © Samsung

Beim Amazon Prime Day (21. + 22.6.2021) ist für kurze Zeit das faltbare Android-Smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 5G (256 Gigabyte interner Speicher) mit einer stolzen Preisermäßigung in Höhe von 1.050 Euro erhältlich. Statt für 1.999 Euro (UVP) wird das Gerät für 949 Euro verkauft, was einem Rabatt in Höhe von 54 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung entspricht.

Zum Angebot: Samsung Galaxy Z Fold2 5G für 949 Euro

Tatsächlich fällt der Rabatt natürlich viel geringer aus, als ihn Amazon da angibt. Aber dennoch sind 949 Euro ein sehr, sehr günstiger Preis und ein neuer Tiefstpreis bei Amazon für das Galaxy Z Fold2 5G. Noch am Vortag verlangte Amazon für das gleiche Gerät 1.399 Euro und im Mai 2021 war es für kurze Zeit für 999 Euro erhältlich. Laut PC-WELT-Preisvergleich verlangen andere Händler derzeit um die 1.399 Euro für das faltbare Handy.



Zum Angebot: Samsung Galaxy Z Fold2 5G für 949 Euro



Das Galaxy Z Fold2 verfügt über ein flexibles 7,5 Zoll Display, drei Kameras und einen ausdauernden 4.500-mAh-Akku. Unterstützt wird der neue Mobilfunkstandard 5G. Im PC-WELT-Test konnte das Gerät sowohl vom Design als auch von den Funktionen überzeugen. Mehr dazu finden Sie hier: Samsung Galaxy Z Fold 2 - So sollte ein faltbares Smartphone sein .



