Neue Sony Playstation 5 Slim: Release-Termin und Spiele-Bundle geleakt

Ein französischer Leaker, der laut dem US-IT-Nachrichtenmagazin Neowin als zuverlässig gilt, will herausgefunden haben, dass Sony die neue Playstation 5 Slim ab dem 8. November 2023 in den USA verkaufen wird. Bisher war nur bekannt, dass der Verkaufsstart im November sein soll.

Am 8. November 2023 soll es die neue Playstation 5 Disc Edition (also mit fest verbautem Blu-Ray-Laufwerk) aber nur im Bundle mit dem Spiel Marvel Spider Man 2 für 559,99 US-Dollar geben (zum Vergleich: die PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk ohne Spiel soll 499,99 US-Dollar kosten). Nur dieses spezielle Bundle soll also ab dem 8.11. erhältlich sein.

Am 10. November 2023 soll die neue PS5 dann in beiden Ausführungen erhältlich sein, also auch als rein digitale Version ohne Blu-Ray-Laufwerk. Der Verkauf soll laut Sony über den eigenen Onlineshop und über ausgewählte Einzelhändler erfolgen.

In Sonys Heimatmarkt Japan bieten ausgewählte japanische Händler die überarbeitete Playstation 5 bereits seit dem 18. Oktober zur Vorbestellung an. Am 10. November soll dann in Japan der generelle Verkauf starten.

Das ist neu bei der Playstation 5 Slim

Die neue Playstation 5, die zur Unterscheidung von der bisherigen PS5 von vielen Medien mit dem Namenszusatz “Slim” versehen wird, ist kleiner und leichter als das bisherige Modell. Zudem können Sie bei der digitalen Version ohne ab Werk verbautes Laufwerk ein externes Blu-Ray-Laufwerk anschließen. Der interne Speicherplatz der neuen Playstation 5 Slim ist gegenüber dem Vorgänger von 825 GB auf 1 TB gewachsen. Prozessor und Grafikchip lässt Sony dagegen unverändert. Wir haben alle Neuerungen im Detail in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

Soll man auf das neue Modell warten oder doch noch die alte Playstation 5 kaufen? Hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen. Lesen Sie hier mehr in diesen beiden Artikeln:

Letzterer Artikel vergleicht die beiden PS5-Generationen anhand der bekannten technischen Spezifikationen und wägt Vorteile und Nachteile ab und kommt zu diesem Fazit: “Die vorangegangene Revision der Playstation 5 Disc Edition und der Playstation 5 Digital Edition sind aus mehrerer Hinsicht die bessere Wahl für Spieler”.

