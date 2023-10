Schnapper: 512 GB Samsung Micro-SD für nur 39,99 Euro

Wer auf der Suche nach einer schnellen microSD-Karte mit viel Speicherplatz ist, wird in dieser Woche bei Amazon fündig. Der Online-Händler gewährt bis zu 19 Prozent Rabatt auf Speicherkarten von Hersteller Samsung.

Samsung microSD 512 GB für 39,99 Euro bei Amazon

Knapp 20 Prozent Rabatt auf microSD-Karten

Das größte Modell mit 512 GB Speicher kostet aktuell nur 39,99 Euro anstatt der UVP in Höhe von 46,90 Euro. Das größte Sparpotenzial gibt es über Amazon aktuell beim 128-Gigabyte-Modell. Hier gewährt der Online-Händler 26 Prozent Rabatt. Anstatt der UVP in Höhe von 14,90 Euro kostet die Speicherkarte derzeit nur 10,99 Euro. 17 Prozent im Vergleich zur UVP in Höhe von 22,90 Euro können Käufer bei der Samsung microSD-Karte mit 256 GB sparen. Sie kostet aktuell nur 18,99 Euro.

Samsung microSD 128 GB für 10,99 Euro bei Amazon

Einsatzmöglichkeiten für Kameras und Konsolen

Die EVO Select mSD-Modelle von Samsung sind auf Geschwindigkeit optimiert und eignen sich unter anderem für den Einsatz in Smartphones, Kameras, Actioncams und Drohnen. Das Speicher-Zubehör bietet U3/Class 10-Transfergeschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s. Außerdem werden hochauflösende Videos dank A2- und V30-Klassifizierung und UHS-I-Schnittstelle unterstützt. Die microSD-Karten eignen sich weiterhin zur Speicherverwaltung in Nintendos mobiler Konsole Switch.

130 MB/s und 6-fach-Schutz

Beim Einsatz in System- oder Actionkameras ermöglichen die Samsung-Speicherkarten 4K UHD- und Super-Slow-Motion-Aufnahmen mit bis zu 130 MB/s Übertragungsgeschwindigkeit (UHS-I U1). Samsung hat außerdem einen 6-fach-Schutz integriert. Die microSD-Karten sind damit wasserfest, temperaturbeständig, röntgensicher, magnetresistent, sturzsicher und verschleißfrei. Im Lieferumfang findet sich weiterhin ein SD-Adapter, der die Speicherkarten mit unterschiedlichen Geräten kompatibel macht.