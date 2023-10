Windows 11: WLAN-Zugang bequem per QR-Code teilen

Microsoft entwickelt für Windows 11 eine bequeme Möglichkeit, um den WLAN-Zugang zu teilen. Das berichtet das US-IT-Nachrichtenportal Windowslatest. Demnach wird Windows 11 bald einen QR-Code auf dem Bildschirm des Desktop-PCs oder Windows-Laptops anzeigen, den Smartphone- oder Tablet-Nutzer dann einfach mit ihren Kameras scannen und sich danach mit dem WLAN, in dem sich der Windows-11-Rechner befindet, verbinden können. Das Ganze erinnert sehr an die Weitergabe der Wi-Fi-Passwörter zwischen Android-Smartphones.

Bisher nur in der Test-Version von Windows 11

Insider-Tester entdeckten die neue Möglichkeit zum Teilen des WLAN-Zugangs via QR-Code in der Test-Build 25977, die Microsoft für den Dev-Channel des Insider-Programms veröffentlicht hat. Sie können in dieser Test-Version von Windows 11 also einen QR-Code mit den Anmeldeinformationen des Wi-Fi-Netzwerks erzeugen.

Ab dem nächsten Windows-11-Update können Sie in den Windows-Einstellungen den Eintrag “Wi-Fi” auswählen und auf die Schaltfläche zum Erstellen eines QR-Codes tippen. Dann öffnen Ihre Besucher die Kamera-App auf dem Android-Smartphone oder auf dem iPhone und scannen den Code, um eine Verbindung zum Internet über freigegebenes WLAN herzustellen.

Microsoft hat zudem gegenüber Windowslatest bestätigt, dass diese Neuerung auch mit den Zugangsdaten für mobile WLAN-Hotspots funktionieren wird.

Diese Neuerung dürfte, sobald sie Microsoft für die finale Version von Windows 11 veröffentlicht, eine der spannendsten Verbesserungen der letzten Zeit sein. Da diese Neuerung das Teilen der WLAN-Zugangsdaten eben deutlich vereinfacht. Bisher müssen Sie in den Windows-Einstellungen nach den gespeicherten Wi-Fi-Passwörtern suchen und diese Wi-Fi-Anmeldedaten müssen die Benutzer dann manuell auf Ihrem Mobilgerät eingeben. Doch ändert sich eben bald.

Wann kommt die Neuerung?

Windowslatest vermutet, dass Microsoft diese bequeme Weitergabemöglichkeit für WLAN-Anmeldedaten noch in das große Herbst-Update für Windows 11 integrieren wird, also in Windows 11 Version 23H2.