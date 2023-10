Netflix streicht dieses Abo in Deutschland – plus: Erste Preiserhöhungen im Ausland

Netflix erhöht wie erwartet die Preise. Allerdings nicht global, sondern vorerst nur in drei Staaten: In den USA, Großbritannien und Frankreich. In den USA zum Beispiel kostet der Netflix-Basistarif (ohne Werbung) ab sofort 11,99 Dollar statt bisher 9,99 Dollar pro Monat. Der Premium-Tarif (mit 4K) kostet in den USA jetzt 22,99 Dollar statt 19,99 Dollar pro Monat. Die Preise für den Basis-Tarif mit Werbung (6,99 Dollar pro Monat) und für den Standard-Tarif (15,49 Dollar pro Monat) bleiben dagegen unverändert. In Frankreich und Großbritannien fallen die Preiserhöhungen ähnlich aus.

Netflix meldet zudem einen Erfolg bei seinem Vorgehen gegen das illegale Teilen von Netflix-Konten. Denn der Streamingdienst konnte in den letzten drei Monaten 8,76 Millionen Neukunden hinzugewinnen. Damit hat Netflix weltweit 247,15 Millionen Nutzer.

Kein Basis-Abo mehr in Deutschland

In Deutschland erhöht Netflix derzeit noch nicht die Preise. Man kann aber die neuen für Frankreich geltenden Preise als Anhaltspunkt dafür heranziehen, welche Preise vielleicht irgendwann in der Zukunft auch in Deutschland kommen könnten: 5,99 Euro (Standard mit Werbung)/10,99 Euro (Basis)/13,49 Euro (Standard)/19,99 Euro (Premium).

Trotzdem gibt es auch hierzulande eine wichtige Änderung. Denn Netflix streicht ab nächster Woche das Basis-Abo ohne Werbung (ebenso in Spanien, Japan, Mexiko, Australien und Brasilien). Bestandskunden können dieses Abo aber weiternutzen, solange sie es nicht kündigen oder in ein anderes Abo wechseln.

Aktuell bietet Netflix in Deutschland vier Abomodelle an:

Das Standard-Abo mit Werbung für 4,99 Euro pro Monat. Mit 1080p, Werbeunterbrechungen. Auf zwei Geräten ist der Empfang gleichzeitig möglich. Keine Downloads. Kein Konto-Sharing möglich.

Das Basis-Abo für 7,99 Euro pro Monat. Mit 720p. Nur auf einem Gerät ist der Empfang möglich. Downloads sind möglich. Dieses Abo streicht Netflix in der nächsten Woche. Kein Konto-Sharing möglich.

Das Standard-Abo für 12,99 Euro pro Monat. Mit 1080p und dem gleichzeitigen Empfang auf zwei Geräten und der Downloadmöglichkeit auf zwei Geräten. Konto-Sharing ist für 4,99 Euro für einen zusätzlichen Nutzer möglich.

Das Premium-Abo für 17,99 Euro pro Monat. Mit 4K, HDR, 3D-Audio, dem gleichzeitigem Streamen auf vier Geräten und Downloads auf bis zu sechs Geräten. Konto-Sharing ist für 4,99 Euro pro zusätzlichem Nutzer (maximal zwei zusätzliche Nutzer) möglich.

Netflix alle Abos Stand 19. Oktober 2023 Netflix

