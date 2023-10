Morgen bei Lidl: Wichtiges 5-Euro-Zubehör für Ihre Heizung – Alternativen bei Amazon

Bei nächtlichen Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt werden in vielen deutschen Haushalten mittlerweile schon wieder die Heizungen eingeschaltet. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise kann das jedoch schnell teurer werden als noch vor zwei Jahren. Intelligentes Zubehör hilft Ihnen dabei, ein paar Euro zu sparen, ohne dass Sie dafür im Winter frieren müssen.

Sparen smarte Thermostate wirklich Geld? Die Antwort!

Die besten smarten Heizthermostate 2023: Kaufberatung und Marktüberblick

Heizungszubehör ab 4,99 Euro

Der Discounter Lidl hat ab morgen unterschiedliches Heizungszubehör ab 4,99 Euro im Angebot. Gut vorbereitet in die Heizungssaison starten Sie beispielsweise mit einer richtig entlüfteten Heizung. Heizkörper, in denen sich Luft befindet, heizen schlechter, drehen das Thermostat daraufhin höher und steigern so die Heizkosten beziehungsweise der Heizkörper wird gar nicht erst richtig warm. Lidl hat mit einem Heizkörper-Entlüftungsschlüssel-Set, einer Heizkörper-Entlüftungsbox und einem automatischen Heizkörper-Entlüfter ab morgen nützliches Zubehör für jeweils 4,99 Euro im Angebot.

Lidl

Ein wenig günstiger gibt es den Heizkörper-Entlüfter bei Amazon für 3,95 Euro. Eine Entlüftungsbox für Heizkörper wird auf Amazon ab 6,99 Euro angeboten.

Reflexionsfolie und Thermostat

Ebenfalls ab morgen bei Lidl erhältlich sind eine 9-teilige Heizkörper-Reflexionsfolie. Diese wird an der Wand hinter der Heizung befestigt und soll die Wärme, die vom Heizkörper Richtung Wand abgegeben wird, zurück in den Raum reflektieren. Bei Lidl ist das Set für 4,99 Euro erhältlich. Bei Amazon kostet die Dämmfolie ab 11 Euro.

Angeblich bis zu 30 Prozent Heizkosten im Jahr sparen Sie mit einem intelligenten Heizkörperthermostat. Das Modell von Silvercrest kostet bei Lidl 12,99 Euro. Das Gerät bietet eine Fenster-offen-Erkennung, eine Urlaubsfunktion sowie voreingestellte Programme. Bei Amazon finden Sie ein besser ausgestattetes Modell mit WLAN, Support für Alexa und Google Assistant und App-Steuerung für 43,99 Euro. Das Basis-Modell von Eurotronic kostet 17,69 Euro.