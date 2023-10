Samsung ist der wohl bekannteste Hersteller von Android-Smartphones – der Fokus liegt aber nicht nur auf High-End-Geräten wie der Galaxy-S-Reihe. Tatsächlich gehören Mittelklasse-Smartphones wie das Galaxy A54 oder das Galaxy A34 zu den beliebtesten und am meisten verkauften Samsung-Handys.

Es ist auch recht klar, woran das liegt: Die Mittelklasse-Modelle sehen nicht nur modern aus, sie bieten auch eine Menge für Ihr Geld. Daher ist das Galaxy A35 eines der am sehnlichsten erwarteten Mittelklasse-Handys. Und obwohl die Veröffentlichung noch eine Weile auf sich warten lässt, kursieren bereits zahlreiche Gerüchte.

Wann kommt das Samsung Galaxy A35 auf den Markt?

In der Regel kommen Smartphones von Samsung nach einem festen Zeitplan auf den Markt, der nur leicht variiert. Während Februar die Zeit der Flaggschiff-Reihe ist, stellt Samsung seine neue Mittelklasse meistens im März vor. Deshalb gehen wir davon aus, dass auch das Galaxy A35 im März 2024 Release feiert.

Die niederländische Webseite GalaxyClub legt sich auf “Frühjahr 2024” als mögliches Veröffentlichungsdatum fest, was sich mit den Markteinführungen früherer Generationen decken würde:

Galaxy A34: März 2023

Galaxy A33: März 2022

Galaxy A32: Februar 2021

Sollte es, warum auch immer, nicht Februar oder März werden, wird das neue Galaxy A35 mindestens in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen.

Wie viel wird das Samsung Galaxy A35 kosten?

Das Samsung Galaxy A34 war ein sofortiger Erfolg, da es eine ausgezeichnete Ausstattung mit einem erschwinglichen Preis kombinierte.

Wir gehen nicht davon aus, dass sich das ändern wird. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es leider noch keine konkreten Infos über die Preisgestaltung. So teuer waren die Vorgänger-Modelle:

Galaxy A34: 389 Euro

Galaxy A33: 369 Euro

Galaxy A32: 279 Euro

Wie Sie sehen können, sind die Preise der Galaxy A3X-Serie stetig gestiegen, da sich das Smartphone langsam von einem Budget-Handy zur unteren Mittelklasse entwickelte. Dies ist eine Folge der weltweiten Inflation, aber auch der mit der Zeit immer besser werdenden Hardware.

Weitere Preiserhöhungen sind möglich und wahrscheinlich. Mindestens aber wird das Galaxy A35 bei 389 Euro starten.

Aktuell bester Preis: Samsung Galaxy A34

Galaxy A34 bei Amazon ansehen

Bis das Galaxy A35 erscheint, vergeht noch etwas Zeit. Wir haben jedoch bereits eine ziemlich gute Vorstellung davon, was uns erwartet:

Design

Samsung hat das Design seiner Galaxy A34- und A54-Handys schon stark verändert und mehr an die Galaxy-S-Reihe angelehnt. Deshalb werden wir hier nur kleine Veränderungen sehen.

Was das Design angeht, können Sie etwas erwarten, das dem Galaxy A34 (siehe unten) sehr ähnlich sieht.

Jim Martin / Foundry

Display

Wie beim Design sind auch beim Bildschirm keine großen Updates zu erwarten sein. Denn das Galaxy A34 ist schon mit dem besten Display in dieser Preisklasse ausgestattet, nämlich einem 6,6 Zoll großen AMOLED-Screen mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz. Es könnte sein, dass die Helligkeit des Bildschirms leicht ansteigt – aber das wird wohl alles sein.

Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Samsung auch in der A3X-Serie das sogenannte Punch-Hole einführt. Also anstelle einer kleinen Notch am oberen Bildschirmrand gibt es kleine Display-Aussparung für die Frontkamera. Denn das wäre eine Maßnahme, um das Handy noch moderner aussehen zu lassen.

Aktuell bester Preis: Samsung Galaxy A54

Galaxy A54 bei Amazon ansehen

Leistung

Die Performance war der wichtigste Unterscheidungsfaktor zwischen dem Galaxy A54 oder das Galaxy A34.

Während das Galaxy A54 mit Samsungs verbessertem Exynos 1380 ausgestattet war, musste das Galaxy A34 mit dem älteren MediaTek Dimensity 1080 auskommen. Aber das könnte sich bei der kommenden Generation ändern.

SamMobile vermutet, dass das Smartphone mit dem kommenden Exynos 1480 ausgestattet sein könnte, Samsungs neuestem Chip für Mittelklasse-Handys. Wenn das stimmt, würde der gleiche SoC wahrscheinlich auch im Galaxy A55 zum Einsatz kommen.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass Samsung dem Beispiel von Apple folgt und das günstigere Modell mit der CPU der vorherigen Top-Generation ausstattet. Das würde bedeuten, dass das Galaxy A35 stattdessen von einem Exynos 1380 des Galaxy A54 angetrieben wird.

Aber unabhängig davon, welcher Chip für die Rechenleistung des Galaxy A35 verantwortlich sein wird, erwarten wir eine ordentliche Leistungssteigerung.

Kameras

Ein weiterer wichtiger Faktor, der das Galaxy A54 und das Galaxy A34 unterscheidet, sind die Kameras – insbesondere der Haupt-Sensor. Laut GalaxyClub wird das A35 mit demselben 50-Megapixel-Hauptsensor ausgestattet sein, der auch im Galaxy A54 zu finden ist. Gerüchten zufolge bedeutet dies, dass das Galaxy A35 dieses Objektiv nicht mit dem A54 teilen wird, was seine fotografischen Fähigkeiten deutlich verbessern dürfte.

Allerdings ist bisher nicht klar, wie die anderen rückwärtigen Kameras bestückt sein werden. Die 8-Megapixel-Ultraweit- und die 2-Megaixel-Makro-Kameras des Galaxy A34 könnten beide Verbesserungen vertragen. Wir wissen auch nicht, ob es Änderungen an der Selfie-Linse geben wird, die mit 13 Megapixeln auflöst.

Natürlich wird es auch bei den Sekundärkameras Unterschiede geben. Es wird erwartet, dass das Galaxy A34 immer noch mit der veralteten 8-MP-Ultraweitwinkel- und 5-MP-Makro-Linse sowie einer ziemlich unzureichenden 13-MP-Frontkamera ausgestattet sein wird. Zumindest das Hauptobjektiv wird ein deutliches Upgrade erhalten.

Akku und Ladefunktion

Bislang gibt es leider noch keine Informationen über Akku-Änderungen oder der Ladefunktion des Galaxy A35. Mindestens aber wird das Galaxy A35 wie sein Vorgänger mit einem 5000-mAh-Akku ausgestattet sein, der kabelgebundenes Laden mit 25 Watt unterstützt. Drahtloses Laden wird es wohl nicht geben.

Einen Lade-Adapter werden Sie in der Verpackung auch nicht mehr finden.

Software

Android 14 ist da. Samsung hat aber bislang nicht begonnen, das Update mit der eigenen Nutzeroberfläche One UI 6 auszurollen. Da das Galaxy A35 aber nicht vor März 2024 erscheinen wird, ist es recht wahrscheinlich, dass das Gerät ab Werk mit Android 14 und One UI 6 laufen wird.

Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald mehr Informationen bekannt sind. In der Zwischenzeit hilft Ihnen unser Vergleich zwischen dem Galaxy A54 und dem A34 bei der Entscheidung, welches der aktuellen Generation die bessere Wahl ist.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde uns Deutsche übernommen und angepasst.