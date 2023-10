Das ist neu bei Youtube: Videos schneller abspielen, Lockscreen, Songs erkennen…

Google hat für seine Videostreaming-Plattform Youtube neue Funktionen angekündigt. Laut Google soll es sich insgesamt um “drei Dutzend neue Funktionen und Design-Updates” handeln, doch nicht alle sind gleichermaßen wichtig. Die spannendsten Neuerungen sind wohl diese:

“Stabile Lautstärke/stable volume” bietet eine bessere Audiokontrolle auf mobilen Geräten. Ab heute aktiviert Google die “stabile Lautstärke” automatisch in den Einstellungen, um störende Lautstärkeunterschiede zu verringern. Wer das nicht möchte, muss diesen Lautstärkeausgleich manuell abschalten.

Sie können ein Video (im Vollbild- oder Hochformat) jetzt mit doppelter Geschwindigkeit abspielen, wenn Sie irgendwo auf den Player drücken (je nach Gerät mit dem Mauszeiger oder dem Finger) und gedrückthalten, um die Wiedergabegeschwindigkeit automatisch auf das Doppelte zu erhöhen. Sobald Sie den gewünschten Teil des Videos erreicht haben, lassen Sie einfach los. Diese Funktion soll im Webbrowser, auf Tablets und mobilen Geräten verfügbar sein.

Dank größerer Vorschaubilder sollen Sie in einem Video nun leichter die Stelle finden, nach der Sie suchen.

Sie haben versehentlich mit dem Finger auf ein Video getippt und es so gestört? Um das zu vermeiden, führt Google die optionale Bildschirmsperre auf Handys und Tablets ein. Damit können Sie Ihren Bildschirm sperren, um unerwünschte Unterbrechungen zu vermeiden.

Google führt die Registerkarte “Bibliothek/Mediathek” und die Kontoseite in einem neuen Bereich namens “Du” zusammen. Hier finden Sie also alle zuvor angesehenen Videos, Wiedergabelisten, Downloads und Käufe sowie Ihre kontobezogenen Einstellungen und Kanalinformationen. Die neue Registerkarte “Du” soll heute eingeführt werden und sich im Webbrowser, auf Mobilgeräten und Tablets an der Stelle befinden, an der sich bisher die Registerkarte “Bibliothek/Mediathek” befand. Auf unserem Smartphone ist “Du” allerdings noch nicht vorhanden, obwohl wir die aktuellste Version der Youtube-App installiert haben.

Youtube soll ein vorgesummtes Lied erkennen. Google integriert hierzu eine Funktion, die an Shazam erinnert. Sie spielen, singen oder summen eine Melodie und Youtube soll mithilfe von KI erkennen, um welches Lied es sich handelt. Google will diese Funktion in den nächsten Wochen zunächst auf Android-Geräten einfügen.

Die oben beschrieben Neuerungen und noch viele weitere neue Funktionen will Google nach und nach in den kommenden Wochen rund um den Globus einführen. Dieses Youtube-Video stellt die Neuerungen im Schnelldurchgang vor: