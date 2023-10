Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Verbesserte Akkulaufzeit und Leistung

Besseres Tracking

Leichter & immer noch toll

Ausgezeichnete Software Kontra Fitbit Premium kostet extra

Nur eine Größe

Kein kabelloses Laden Fazit Die Pixel Watch 2 unterscheidet sich kaum von ihrem Vorgängermodell, trotzdem bietet sie gelegentlich Verbesserungen und kleine Verfeinerungen. Sie ist ein gelungener Spagat zwischen Smartwatch und Fitnessfunktionen. Dennoch hat sie ein paar Macken und Fitbit Premium kostet extra.

Preis beim Test

From $349.99

Aktuell bester Preis: Google Pixel Watch 2

Shop Preis Google $350 Jetzt ansehen Produkt Preis

Google Pixel Watch 2 bei Amazon ansehen

Die neue Google Pixel Watch 2 kam zusammen mit den beiden neuen Google-Handys Pixel 8 und Pixel 8 Pro Mitte Oktober auf den Markt. Die Uhr gehört zu den attraktivsten Smartwatches und hat auch ein paar Upgrades erhalten, trotzdem ist sie der ersten Google Pixel Watch sehr ähnlich, die letztes Jahr Premiere feierte.

Gegenüber der Vorgängerin ist die Pixel Watch 2 sowohl in der WLAN- als auch in der LTE-Variante 20 Euro teurer geworden. Sie zahlen jetzt also 399 bzw. 449 Euro UVP für die Pixel Watch 2. Im Test erfahren Sie, ob sie die Mehrkosten wert ist.

Design und Verarbeitung

Unterschiede muss man suchen

Aluminium-Gehäuse

Leichter als die erste Generation

Man könnte meinen, dass die Fotos in diesem Artikel hier von der ersten Pixel Watch stammen würden. Denn die Pixel Watch 2 ist in Design und Verarbeitung identisch zur ersten Generation.

Eine der wichtigsten Änderungen ist das neue Gehäuse aus 100 Prozent recyceltem Aluminium, obwohl dies laut Google nur 3 Prozent des Gesamtgewichts ausmacht. Zuvor war das Gehäuse aus Edelstahl, was sich hochwertiger und haltbarer anfühlte, aber der Vorteil ist, dass die Uhr jetzt mit 31 Gramm ziemlich genau 5 Gramm leichter ist.

Chris Martin / Foundry

Sie haben die Wahl zwischen denselben drei Farbvarianten wie zuvor: Poliertes Silber, mattes Schwarz und Champagner-Gold. Es gibt jedoch einige neue Armbänder, darunter die Farben Blau und Porzellan für das Silikonband sowie die Optionen Metal Slim und Active Sport.

Für mich ist die Pixel Watch 2 genauso angenehm zu tragen wie die Vorgängerin und ist immer noch nach IP68 und 50 ATM (50 m) zertifiziert, wodurch sie gegen Wasser und Staub geschützt ist. Die Gewichtsveränderung ist mir nicht besonders aufgefallen.

Die Position der Lautsprecher und der Seitentaste am Gehäuse sind unverändert geblieben. Die digitale Krone ist nun besser integriert und erfordert nicht mehr, dass das Glas einen kleinen Ausschnitt hat. Das sieht ordentlicher aus, aber man benötigt fast eine Lupe, um den Unterschied zwischen den beiden zu erkennen (siehe unten).

Chris Martin / Foundry

Auf der Rückseite sieht die Uhr aufgrund einiger neuer Sensoren und der Art und Weise, wie das Ladegerät angeschlossen wird, etwas anders aus. Alles in allem sind es nur kleine Verbesserungen hier und da zu sehen. Aber ich kann es Google nicht verübeln, denn die erste Pixel Watch war/ist schon wirklich sehr schön.

Display & Audio

Weiterhin AMOLED

320 ppi

1000 Nits

Beim Display gibt es keinerlei Verbesserungen. Es ist immer noch ein runder AMOLED-Screen, das mit 3D Gorilla Glass 5 geschützt ist. Es hat die gleiche Pixeldichte von 320 ppi und eine Spitzenhelligkeit von 1000 Nits, genau wie die ursprüngliche Pixel Watch.

Der Bildschirm ist wunderschön mit seinen leuchtenden Farben, tiefen Schwarztönen und viel Helligkeit für den Einsatz im Freien. Standardmäßig passt die Pixel Watch 2 die Helligkeit automatisch an die Umgebung an.

Es gibt immer noch einen ziemlich dicken Rand, aber Google versteckt ihn gut mit seinem Design. Ich würde mir für die Zukunft aber auch eine größere Option wünschen.

Chris Martin / Foundry

Die Modi “Schlafenszeit” und “Kino” kehren zurück, sodass man das Display in diesen Situationen ausschalten kann (und dabei Akkulaufzeit spart). Neu ist, dass der Bildschirm standardmäßig immer eingeschaltet ist, was bei der ersten Version nicht der Fall war.

Das liegt auch daran, dass Google die Akkulaufzeit verbessert hat. Sie überstehen also einen Tag, ohne das Display zwischendurch ausschalten zu müssen, um Strom zu sparen.

Der Lautsprecher ertönt bei Benachrichtigungen, ist aber auch nützlich, um Anrufe entgegenzunehmen, wenn das Handy gerade nicht in Reichweite ist, und um Antworten des Google Assistant zu hören.

Software und Funktionen

Wear OS 4.0

Ähnlich mit Optimierungen

Bessere Integration für einige Apps

Während die Pixel Watch 2 mit Wear OS 4.0 – der neuesten Version – läuft, ist das Erlebnis weitgehend dasselbe wie auf der ursprünglichen Pixel Watch, die ebenfalls dieses System-Update erhalten wird.

Google hat bereits mit der Vorgängerversion gute Arbeit geleistet. Deshalb ist es verständlich, dass viel gleich geblieben ist. Für Benachrichtigungen wischen Sie vom Zifferblatt nach oben, für Schnelleinstellungen nach unten und für Kacheln seitwärts. Wenn Sie auf die digitale Krone drücken, erhalten Sie eine Liste mit Apps, aus der Sie auswählen können.

Die Bedienung ist intuitiv, elegant und passt gut zu dem runden Bildschirm.

Chris Martin / Foundry

Das Erlebnis ist intuitiv, elegant und passt gut zum runden Bildschirm. Die Kacheln sind eines meiner Lieblingselemente und sind im Wesentlichen Widgets für Apps und Funktionen wie Wetter, Fitness-Tracking, Kalendereinträge und mehr.

Sie können bis zu 15 Kacheln nutzen, die Sie nach Belieben anordnen können. Neu hinzugekommen ist die Körperreaktion, auf die ich später noch eingehen werde. Die Integration von Kalender und Google Mail wurde verbessert. Sie können E-Mails beantworten und es gibt sogar eine Komplikation für eine Google Mail-Ansicht.

Es gibt eine neue Auswahl an vorinstallierten Designs für Ihre Zifferblätter. Die Anpassungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, da man verschiedene Farben und Komplikationen auswählen kann, um die Uhr genau so zu gestalten, wie man sie mag.

Mit der Uhr können Sie aber noch viele andere Dinge tun. Etwa die Google Maps-Navigation am Handgelenk nutzen, Google Home steuern und die Smartphone-Kamera auslösen (mit Einschränkungen). Und mit dem Play Store am Handgelenk haben Sie Zugriff auf unzählige Apps wie Spotify, Strava, Whatsapp und mehr.

Zu den neuen und nützlichen Funktionen von Wear OS 4 gehört die Möglichkeit, die Uhr ohne Datenverlust auf ein neues Handy zu übertragen. Außerdem können Sie über Google One Sicherungskopien erstellen und wiederherstellen sowie Ihre Modi (etwa “Nicht stören” und “Schlafenszeit”) mit Ihrem Smartphone synchronisieren.

Überdies gibt es neue Notfallfunktionen, mit denen Sie unter anderem einen Timer einstellen können. Wenn Sie sich nicht melden, wenn der Timer auslöst, wird Ihr Standort an Notfallkontakte gesendet.

Fitness und Tracking

Neue Sensoren

Besseres Tracking

Fitbit Premium nicht enthalten

In diesem Bereich hat sich im Vergleich zur ursprünglichen Pixel Watch viel getan, das liegt vordergründig an den neuen Sensoren. Die zweite Generation der Pixel Watch verfügt über einen Multi-Path-Herzfrequenzmesser und einen cEDA-Sensor (Continuous Electrodermal Activity), die beide auch in der Fitbit Sense 2 enthalten sind.

In Kombination mit dem cEDA und einem neuen Hauttemperatursensor ist die Pixel Watch 2 besser in der Lage, das Wohlbefinden zu messen.

Chris Martin / Foundry

Der Herzfrequenzmesser arbeitet jetzt bei Workouts präziser und in Kombination mit dem cEDA und einem neuen Hauttemperatursensor ist die Pixel Watch 2 besser in der Lage, das Wohlbefinden zu messen. Dies geschieht primär in Form von “Body Reponses” (Körperreaktionen), bei denen das Gerät Veränderungen in Ihrem Körper erkennt und Sie auffordert, Ihre Stimmung zu protokollieren, egal ob es sich um Stress oder Freude handelt.

Auf der Grundlage dieser Daten wird Ihnen möglicherweise empfohlen, einige Atemübungen zu machen oder einen entspannenden Spaziergang zu unternehmen. Während ich feststellte, dass nur eine Minute, in der ich der auf dem Bildschirm angezeigten und haptisch wahrnehmbaren Atemanleitung folgte, meine Herzfrequenz um beeindruckende 14 Schläge pro Minute senkte, war Body Response eine eher durchwachsene Angelegenheit.

In der Regel sah ich die Benachrichtigungen erst eine Weile später und musste dann erst einmal überlegen, was zu diesem Zeitpunkt los war, um herauszufinden, was ich protokollieren sollte. Ich bekam auch einige Benachrichtigungen während der Nacht, aber es war nicht möglich, zu protokollieren, dass ich schlief.

Apropos Schlaf: Die Aufzeichnung ist möglich, wenn man das Gerät über Nacht tragen möchte. Die Pixel Watch 2 ist das bequemste Wearable, das ich für das Tragen im Bett ausprobiert habe. Allerdings empfand ich das Tracking nicht als besonders genau.

Chris Martin / Foundry

Ich schlafe oft ein oder zwei Stunden, bevor ich von einem Baby geweckt werde. Die Pixel Watch 2 hat diese Stunden nicht immer aufgezeichnet. Ich weiß, dass ich geschlafen habe, weil ich auch den Nest Hub 2 auf meinem Nachttisch habe, der den Schlaf überwacht.

Sie können alle möglichen Informationen von der Uhr erhalten, einschließlich Schwankungen der Hauttemperatur, des Sauerstoffgehalts im Blut und mehr. Sollte ein Parameter außerhalb Ihres persönlichen Bereichs liegen, könnte das dabei helfen, zu erkennen, dass etwas nicht stimmt.

Auf der Pixel Watch 2 oder vielmehr in der neuen Fitbit-App für das Handy ist die Menge der verfügbaren Daten riesig – fast überwältigend. Wenn Sie auf Fitness-Tracking, Gamification und Ziele stehen, dann wird die Pixel Watch 2 sehr interessant für Sie sein. Es gibt jetzt sogar ein Tempotraining und sie kann bestimmte Aktivitäten automatisch verfolgen.

Chris Martin / Foundry

Das große Problem dabei ist, dass man ein Fitbit-Premium-Abonnement benötigt, um auf viele Funktionen und Daten zugreifen zu können, wie die tägliche Bereitschaft, das Schlafprofil, die Details zum Schlafwert, den Wellness-Bericht und mehr.

Wenn man bedenkt, dass die Pixel Watch 2 bereits 399 Euro kostet und Fitbit Premium monatlich mit 8,99 Euro zu Buche schlägt, ist das nicht ganz ideal. Das Gerät beinhaltet eine sechsmonatige Testphase, damit Sie sehen können, wie viel Sie es nutzen, bevor Sie sich für oder gegen ein Abonnement entscheiden.

Neuer Chip

Gleicher Arbeitsspeicher und gleiche Speicherkapazität

LTE optional

Die Pixel Watch 2 verfügt nach wie vor über 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Speicher. Die einzige Änderung ist also der verbaute Prozessor. Google ist von Samsung auf einen Qualcomm Snapdragon W5 (SW5100) umgestiegen, was bedeutet, dass die Pixel Watch 2 jetzt einen Quad-Core- statt einen Dual-Core-Prozessor hat. Außerdem ist der W5 speziell für Wearables optimiert.

Die Leistung der ursprünglichen Pixel Watch war in Ordnung und das ist auch hier nicht anders. Im Großen und Ganzen ist die Watch 2 reaktionsschnell und läuft flüssig – deutlich besser als das Original.

Chris Martin / Foundry

Die Pixel Watch 2 verfügt übrigens auch über NFC für kontaktlose Zahlungen. Und wer sein Handy auch gerne mal zu Hause lassen möchte, der kann für einen Aufpreis von 50 Euro zur LTE-Variante greifen. In diesem Fall benötigen Sie dann nicht mehr das Smartphone für eine Internetverbindung, um Benachrichtigungen zu empfangen oder Anrufe zu tätigen.

Akkulaufzeit & Aufladen

306 mAh

Neues (nicht drahtloses) Ladegerät

schnelles Aufladen

Der Akku der Pixel Watch 2 hat nur 12 mAh mehr Kapazität gegenüber der ersten Pixel Watch – eine unbedeutende Verbesserung.

Die angegebene Akkulaufzeit beträgt 24 Stunden, aber nur, wenn das Display immer eingeschaltet ist und nicht, wenn es komplett deaktiviert ist. Die tatsächliche Dauer hängt natürlich von verschiedenen Faktoren wie Nutzung und Lichtverhältnissen ab.

Ich habe festgestellt, dass das Display einen ganzen Tag lang eingeschaltet bleiben kann, ohne dass man es ausschalten muss (wenn der Schlafenszeit-Modus nachts aktiviert ist), oder sogar noch länger, wenn man es nur wenig benutzt.

Wenn ich die Uhrzeit überprüfe, Benachrichtigungen erhalte und die Hintergrundverfolgung (für Schritte und Herzfrequenz) nutze, bleiben mir vor dem Schlafengehen nur noch knapp über 40 Prozent. Die Schlafverfolgung verbraucht etwa 10 Prozent, sodass am Morgen noch rund 30 Prozent Restakku übrig sind.

Wenn Sie vorhaben, die Pixel Watch 2 für tägliches Training mit GPS-Tracking und bei regelmäßiger Nutzung von Apps wie Maps, Whatsapp oder anderen zu verwenden, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass sie beim Zubettgehen keinen Akku mehr hat. Das schließt die Schlafüberwachung aus, wenn Sie die Uhr zwischendurch nicht mal laden.

Man erhält zwar eine Benachrichtigung, wenn der Akku schwach wird, aber es ist schade, dass es keine intelligentere Warnung “Aufladen vor dem Schlafengehen” gibt, wie man sie von der Apple Watch kennt.

Das Aufladen geht etwas schneller als früher (aber nur mit 2,5 Watt), denn Google gibt an, dass man in 30 Minuten 50 Prozent und in 75 Minuten eine volle Ladung erreichen kann.

Chris Martin / Foundry

Bei der 30-Minuten-Marke habe ich nur 44 Prozent auf der Pixel Watch 2 gesehen, aber nach einer Stunde hatte die Uhr beeindruckende 98 Prozent erreicht. Dies geschah mit dem USB-C-Kabel, das an einen offiziellen 18-Watt-Adapter von Google angeschlossen war (der nicht im Lieferumfang enthalten ist).

Die Pixel Watch 2 wird erneut nicht kabellos aufgeladen, sondern verwendet nun POGO-Pin-Kontakte aus Metall. Das ist zwar in Ordnung, aber das Ladegerät muss richtig ausgerichtet sein, damit es funktioniert. Und das Kabel muss sich auf der gleichen Seite wie die digitale Krone befinden.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchte ich darüber nicht nachdenken müssen: Das ist einer der großen Vorteile des Apple Watch-Ladegeräts. Die Magnete sind stärker als zuvor, was hilfreich ist, da es sich um ein Ladegerät handelt, das nicht plan auf dem Tisch aufliegt.

Sollten Sie die Google Pixel Watch 2 kaufen?

Wenn Sie bereits eine Pixel Watch besitzen, lautet die Antwort auf diese Frage mit ziemlicher Sicherheit “nein”. Obwohl ich es Ihnen nicht verübeln würde, wenn Sie die bessere Akkulaufzeit und das Tracking haben möchten.

Diejenigen, die das Original nicht besitzen, haben eine größere Entscheidung zu treffen. Die Pixel Watch 2 ist zweifelsohne eine der besten Smartwatches, die man derzeit kaufen kann, aber sie ist nicht perfekt.

Sie vereint Smartwatch- und Fitness-Funktionen ausgezeichnet und hat – zumindest für mich – immer noch das attraktivste Design auf dem Markt. Was jedoch die Fitness- und Wellness-Funktionen angeht, so muss man für Fitbit Premium extra bezahlen, um das Beste herauszuholen, was für Googles teuerstes Wearable ein wenig hart erscheint.

Google Pixel Watch 2 bei Amazon ansehen

Es gibt günstigere Geräte (einschließlich der originalen Pixel Watch), die länger durchhalten und größere Displays bieten. Es lohnt sich also, einen Blick in unseren Vergleich der besten Smartwatches zu werfen.

Aktuell bester Preis: Erste Google Pixel Watch

Wear OS 4.0

1,2 Zoll AMOLED, 320 ppi, 1000 Nits

Qualcomm Snapdragon W5

2 GB RAM

32 GB Speicher

Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

4G LTE (optional)

Mikrofon

Lautsprecher

Optischer Mehrwege-Herzfrequenzsensor

Blutsauerstoff-Sensor

cEDA für die Verfolgung von Körperreaktionen

Sensor für die Hauttemperatur

Beschleunigungsmesser, Höhenmesser, Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Kompass

Sturzerkennung

306mAh-Akku

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit (immer auf dem Bildschirm)

Wasserdicht bis 5 ATM / 50 m

IP68

Gehäuse aus 100 % recyceltem Aluminium

Benutzerdefinierte 3D Gorilla Glass 5 Vorderseite

Digitale Krone

Seitlicher Knopf

31Gramm (nur Gehäuse)

Einführungsfarben (Gehäuse): Mattschwarz, Poliertes Silber, Champagner-Gold

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde ins Deutsche übernommen und angepasst.