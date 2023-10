Analogue 3D: N64 als FPGA-Konsole mit 4K-Auflösung angekündigt

Mit der Gameboy-Neuauflage Analogue Pocket konnte sich der US-Hersteller Analogue bei Retro-Fans schon einen Namen machen. Auch für Fans des SNES und Mega Drive hat das Unternehmen eine passende Konsole parat, die die alten Spiele aufnimmt und in zeitgemäßer Auflösung an den Fernseher überträgt. Nun wurde mit dem Analogue 3D eine neue Hardware angekündigt, die Spiele von Nintendos N64 ohne Eingabeverzögerung in 4K-Auflösung an den TV sendet.

FPGA für mehr Präzision

Die Hardware richtet sich an Retro-Fans, die noch über Spiele für das Nintendo 64 verfügen, aber mit der Grafikqualität der Originalkonsole unzufrieden sind. Analogue setzt dabei nicht auf eine Emulation der Spiele, wie sie beispielsweise mit einem Raspberry Pi möglich ist, sondern baut auf die FPGA-Technik (Field Programmable Gate Array) auf. Mit speziellen Chips wird damit die Original-Hardware der jeweiligen Konsole 1:1 nachgeahmt. Jeder Schaltkreis des N64 ist damit auch im Chip des Analogue 3D vorhanden.

Alte Spiele auf dem PC zocken – diese Optionen gibt es

Kein Input-Lag

Das Ergebnis ist eine 100-prozentige Kompatibilität mit dem Original. Entsprechend soll jedes Spiel aus dem Lineup des N64 auf dem Analogue 3D spielbar sein. Darüber hinaus sorgt die Hardware-Emulation dafür, dass es nicht zu einer Eingabeverzögerung kommt, die den Bildschirmtod bedeuten kann. Bei klassischen Emulatoren auf Software-Basis fallen durch die Berechnung immer einige Millisekunden Wartezeit an.

4K-Upscaler

Außerdem soll Analogue 3D die Spiele wahlweise in ihrer Original-Auflösung von 640 x 480 Pixeln darstellen oder über einen Upscaler ein 4K-Signal ausgeben. Da die gesamte Berechnung der Spiele nicht mehr in ein analoges Signal umgewandelt werden muss, dürfte das Bild auf dem TV sehr scharf ausfallen. Wer hingegen den Look alter Röhrenfernseher bevorzugt, soll die typischen Zwischenzeilen per Option aktivieren können.

Nintendo plant kein N64 Classic

Wartezeit bis 2024

Auf der offiziellen Webseite ist bislang nur eine Vorschau für das mitgelieferte Gamepad zu sehen. Die Auslieferung der Hardware soll erst im kommenden Jahr erfolgen. Einen Preis nennt der Hersteller noch nicht.