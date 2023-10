1080p, 1440p, 4K: Welche Monitor-Auflösung ist die richtige?

Der Unterschied zwischen 1080p-, 1440p- und 4K-Monitoren liegt primär in der Pixelanzahl und der Bildwiederholrate. Während 1440p-Monitore mehr als 1,5-mal so viele Pixel wie ihre 1080p-Pendants haben, bieten 4K-Monitore sogar das Vierfache an Bildpunkten im Vergleich zu 1080p-Modellen.

Allerdings sind bei 4K-Monitoren die Bildwiederholraten erheblich geringer als bei den beiden anderen Schirmtypen. 1080p-Monitore sind kostengünstig und können hohe Bildwiederholraten erreichen, sie benötigen jedoch weniger starke Hardwarekomponenten. Sie eignen sich hervorragend für Budget-orientierte Nutzer, haben aber Schwierigkeiten, Medieninhalte mit höherer Auflösung korrekt anzuzeigen.

Die richtige Monitorauflösung hängt nicht nur von Ihrem Budget ab, sondern auch vom hauptsächlichen Einsatzzweck. Bei Gamern kommt das Spiele-Genre dazu, da es ohne eine bestimmte Bildwiederholungsleistung keinen Spaß macht. IDG

1440p-Monitore befinden sich in der goldenen Mitte und bieten Ihnen eine bessere visuelle Qualität und mehr Bildschirmplatz. Sie können ebenfalls hohe Bildwiederholraten erreichen, benötigen allerdings eine stärkere Grafikkarte als 1080p-Bildschirme. Obwohl sie 4K-Inhalte nicht in voller Qualität anzeigen können, ist die Qualität dennoch höher als bei einem 1080p-Bildschirm. 4K-Monitore bieten Ihnen eine hervorragende Bildqualität und viel Platz auf dem Bildschirm, benötigen aber eine sehr leistungsstarke Grafikkarte, insbesondere für Gaming-Zwecke.

Die gängigsten Auflösungen im Flächenvergleich: Je größer die Fläche, desto mehr Pixel müssen berechnet werden. Die Anforderung an die Grafikkartenleistung steigt mit der Auflösungshöhe deutlich an. IDG

Die größte Einschränkung ist, dass sie niedrigauflösende Medien nicht gut darstellen können. Zudem sind sie teurer als die Pendants mit geringerer Auflösung. Bei der Auswahl des richtigen Monitors sollten Sie sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse konzentrieren. Für Gaming und Arbeit eignen sich 1080p- sowie 1440p-Monitore, während 4K-Bildschirme ideal für hochauflösende Medieninhalte und umfangreiche grafische Arbeiten sind. Egal für welchen Einsatzzweck, es gibt immer einen Bildschirm, der Ihre Anforderungen erfüllt.

