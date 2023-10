Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Erstaunlich leicht und schlank

Ausgezeichnete OLED-Displays

Beeindruckende Teleobjektiv-Kamera Kontra Keine Google-Unterstützung

Schwache Akkulaufzeit

Zu teuer Fazit Das Huawei Mate X3 hat eines der besten Designs aller bisher auf dem Markt erhältlichen faltbaren Handys im Book-Style. Allerdings wird es durch sein eigenes Betriebssystem EMUI 13.1 stark beeinträchtigt. Es gibt keinen Zugang zum Google Play Store. Daher lassen sich Apps, die auf anderen Android-Handys üblich sind, auf dem Huawei Mate X3 nicht installieren.

Das dritte faltbare Smartphone von Huawei ist ein weiteres Gerät im Book-Style. Es besitzt ein schlankeres und leichteres Design als die vorherigen Versionen.

Da Huawei als chinesisches Technologieunternehmen unter dem Bannstrahl der US-Behörden steht, gibt es keine native Unterstützung für Google-Dienste. Das ist natürlich sehr schade, denn Huawei hat wieder einmal einen Volltreffer an der Hardware-Front produziert, der Rivalen wie Google Pixel Fold in den Schatten stellt.

Lesen Sie nachfolgend unseren Test über das Huawei Mate X3.

Design & Verarbeitung

Dünnes und leichtes Falt-Handy

IPX8-Bewertung

Zwei Farboptionen

Huawei hat schon immer mit seinen Geräten beeindruckt, und das ist auch bei diesem Handy nicht anders. Es sieht unglaublich gut aus und ist extrem praktisch.

Für ein faltbares Gerät im Stil eines Buches ist das Huawei Mate X3 mit einer Dicke von 11,08 mm im zusammengeklappten und 5,3 mm im aufgeklappten Zustand erstaunlich dünn. Im Detail ist es drei Millimeter dünner als die Vorgängergeneration Huawei Mate X2. Für ein Gerät mit zwei vollwertigen Displays ist das eine technische Meisterleistung.

Auch das Gewicht ist beeindruckend: Es beträgt nur 239 Gramm. Damit ist es eines der dünnsten und leichtesten faltbaren Geräte im Buchformat, die derzeit auf dem Markt sind. Tatsächlich ist es nicht viel dicker als ein Standard-Smartphone. Im Gegensatz zu anderen, dickeren oder breiteren Klapphandys wird es in der Tasche nicht ausbeulen.

Der große, runde Kamerabuckel auf der Rückseite ist ein Statement. Das Handy liegt zwar nicht ganz flach auf, aber durch die zentrale Platzierung wird das Gewicht gleichmäßig verteilt, sodass es sich nicht zu einer Seite neigt.

Die Version, die wir getestet haben, ist mit dunkelgrünem “veganem Leder” (Kunstleder) überzogen, doch es gibt das Mate X3 auch mit schwarzem Glas. Ich bin ein Fan von Kunstleder, denn das nimmt keine Fingerabdrücke an und bleibt rutschsicher auf glatten Oberflächen liegen.

Aus Sicht der Hardware spielt das Huawei Mate X3 in der Top-Liga der faltbaren Handys im Buchformat.

Das Smartphone lässt sich wie ein Buch zusammenklappen. Es hat also ein langes Display außen, wenn es geschlossen ist, und ein größeres Display innen. Wenn es aufgeklappt ist, ist es in der Mitte gefaltet.

Im Gegensatz zum Galaxy Z Fold 4 lässt sich das Handy komplett flach zusammenklappen, sodass es von außen kaum Staub oder Schmutz aufnimmt. Der USB-C-Anschluss befindet sich an der Unterseite des Smartphones, die Stereo-Lautsprecher an beiden Enden. Wie bei anderen High-End-Geräten gibt es keinen Kopfhöreranschluss.

Huawei hat seine Mate X-Serie endlich wasserdicht gemacht: Das Handy hat die Schutzklasse IPX8 und übersteht damit auch ein kurzes Untertauchen.

Es bietet Platz für zwei SIM-Karten und eine Huawei-eigene Nano-Speicherkarte für zusätzlichen Speicherplatz. Der seitlich angebrachte Fingerabdrucksensor funktioniert wie erwartet. Die Gesichtserkennung kämpft gelegentlich, vorwiegend in schwach beleuchteten Bereichen oder wenn ich eine Brille trage.

Die Haptik des Smartphones ist gut und gibt ein gutes Feedback. In den Einstellungen der Microsoft Swift Key-Tastatur gibt es eine gleitende Skala, um die Größe anzupassen. Eine Einstellung von rund 50 Prozent ist ideal – 100 Prozent sind zu viel.

Bildschirm & Lautsprecher

Zwei OLED-Bildschirme

120 Hertz Bildwiederholfrequenz

Faltenbildung ist spürbar

Das Mate X3 hat zwei Bildschirme – und beide sind hervorragend. Das externe Display misst 6,4 Zoll in der Diagonalen und hat ein Seitenverhältnis von 20,9:9, was etwas dünner ist als bei einem normalen Smartphone. Trotzdem funktionieren Webseiten und Apps normal, ohne dass Text oder Bilder gequetscht oder komprimiert werden. Tatsächlich habe ich oft vergessen, dass ich ein faltbares Gerät verwende, weil ich den Bildschirm wie ein normales Smartphone nutze.

Das faltbare interne Display ist 7,85 Zoll groß und hat eine Auflösung von 2.224 × 2.496 Pixeln. Dies ist eine höhere Auflösung als das Cover-Display mit 1.080 × 2.504 Pixeln. Beide Bildschirme verfügen über OLED-Panels mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz.

In der Praxis sind beide Displays hell und farbenfroh und erzeugen bei direkter Sonneneinstrahlung nur minimale Blendeffekte. Das beste Erlebnis bietet das größere Display.

Wenn man das Gerät zum ersten Mal aufklappt, sieht man einen Knick im internen Display, das kann man nicht leugnen. Allerdings fällt dies hauptsächlich auf, wenn man das Gerät von der Seite und nicht von oben betrachtet. Im Vergleich zu anderen Klapphandys wie dem Samsung Z Fold 3 sieht der Knick nicht so auffällig aus und fühlt sich auch nicht so an. Außerdem macht es einen soliden und robusten Eindruck. Es ist nicht so schwammig wie einige andere flexible Displays.

Es gibt auch einen etwas dicken Rand an der Außenkante. Das ist aber typisch für ein Smartphone mit dieser Konstruktion.

Das äußere Display wird durch Huaweis eigenes Kunlun-Verstärkungsglas geschützt und soll viermal stoßfester sein als das Huawei Mate X2.

Sowohl auf dem inneren, als auch auf dem äußeren Display befindet sich eine Selfie-Kamera. Dies sorgt für mehr Flexibilität und ermöglicht Videoanrufe auf einem größeren Bildschirm. Überdies ist die Kameralinse gut in der Ecke versteckt, sodass sie nicht zu aufdringlich ist.

Nicht alle Apps werden auf dem internen Bildschirm vollständig unterstützt. Bilder auf Instagram werden leicht abgeschnitten, wenn sie in voller Größe angezeigt werden, und Twitch funktioniert am zuverlässigsten, wenn das Video nicht maximiert wird. Andernfalls dreht sich die gesamte App und der Chat-Bildschirm wird an die Seite gequetscht, anstatt ordentlich darunter zu bleiben. Filme und Serien auf Disney+ haben auch einen Letterbox-Effekt, sodass man nicht das Beste aus dem großartigen Bildschirm herausholen kann.

Die Stereo-Lautsprecher liefern einen lauten und kräftigen Klang. Musik hat zwar nicht die gleiche Tiefe und Klangcharakteristik wie bei einem Gerät mit hochwertigen Lautsprechern, aber für Podcasts und Videostreaming ist der Klang völlig ausreichend.

Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor

12 GB RAM und 512 GB Speicher

Das Huawei Mate X3 wird von einem Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor angetrieben. Dieser ist gepaart mit 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz, der einzigen in Deutschland erhältlichen Konfiguration. In Asien gibt es das Smartphone mit 12 GB und wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicherplatz.

Der 8+ Gen 1 ist der gleiche Prozessor wie im Flaggschiff Huawei P60 Pro und nicht der neueste Qualcomm-Chipsatz auf dem Markt.

Dennoch handelt es sich um ein leistungsstarkes Smartphone, das mit intensivem Multitasking, Spielen und anspruchsvollen Anwendungen zurechtkommt. In unserem offiziellen Geekbench 5-Test übertrifft es sogar das Galaxy Z Fold 4. Weitere Ergebnisse finden Sie in unserem Benchmark-Test weiter unten:

Um es einfach auszudrücken: Man braucht sich keine Sorgen um die Leistung des Handys zu machen – es gibt keine Probleme mit Rucklern oder Verzögerungen. Ich konnte das anspruchsvolle Spiel Genshin Impact auf mittleren Grafikeinstellungen spielen, ohne dass es zu Rucklern kam – allerdings wurde das Handy ziemlich heiß.

Die immer noch angespannte Beziehung zwischen Huawei und der US-Handelsindustrie bedeutet, dass man sich mit 4G statt 5G begnügen muss. Das ist nicht gerade toll, wenn man den hohen Preis bedenkt.

Kameras & Video

50-MP-Hauptobjektiv

Bis zu fünffacher optischer Zoom

Zwei 8-MP-Selfie-Kameras

Das Huawei Mate X3 besitzt eine beeindruckende Anzahl von Kameras für ein faltbares Gerät im Buchformat. Das 50-Megapixel-Hauptobjektiv verfügt über eine Blende von f/1,8 und einen optischen Bildstabilisator (OIS). Hinzu kommen ein 12-Megapixel-Teleobjektiv mit 5-fach optischem Zoom, Blende 3,4 und OIS sowie ein 13-Megapixel-Weitwinkelobjektiv mit Blende 2,2.

Auch wenn es nicht den gleichen Wow-Faktor hat wie die Schnappschüsse des P60 Pro, sind die Bilder nicht zu verachten. Texturen und Details sind scharf, die Farben leuchtend und lebensecht, und die Kamera bietet eine angemessene Leistung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

Der 5-fache optische Zoom reicht aus, um Details von Wolkenkratzern in kilometerweiter Entfernung einzufangen. Es ist beeindruckend, dass Huawei ein Periskop-Teleobjektiv in ein Klapphandy eingebaut hat.

Digital kann man sogar noch weiter zoomen – bis zu 50-fach. Allerdings werden die Bilder oberhalb des 10-fachen Zooms deutlich unschärfer und verrauschter. Das ist ein kleiner Rückschritt gegenüber dem Mate X2, das einen 10-fachen optischen und einen 100-fachen digitalen Zoom bietet.

Der Bokeh-Effekt ist sehr beeindruckend: Die Kamera erkennt feine Haarreste und verstärkt die Farben des Hauptmotivs in allen richtigen Bereichen. Mit dem Super-Makro-Modus lassen sich ohne großen Aufwand beeindruckende Nahaufnahmen von Motiven wie Pflanzen machen.

Für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen habe ich mich für den Nachtmodus entschieden. In diesem Modus sind die Aufnahmen deutlich schärfer und bringen Details und Schattierungen besser zur Geltung. Ohne diesen Modus leidet die Kamera unter Blendeffekten und es kann zu Fokussierungsproblemen kommen.

Die Weitwinkelkamera ist weniger eindrucksvoll. Sie hat zwar ein gutes Sichtfeld, aber die Farben kommen nicht so gut zur Geltung und feine Linien gehen verloren. Auch die Perspektive wirkt etwas seltsam, mit einem leichten Fischaugen-Effekt.

Beide Displays haben eine 8-Megapixel-Selfie-Kamera mit einer Blende von f/2.4. Das ist nicht gerade bahnbrechend, reicht aber für Videotelefonate aus. Wer ein hochwertiges Selfie schießen möchte, öffnet die Kamera-App auf dem Außendisplay, klappt das Smartphone auf und dreht es um. So kann man die Vorteile der Hauptkamera nutzen und sein Gesicht in hoher Qualität festhalten.

Videos kann das Mate X3 in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Es verfügt über Gyro-EIS, um die Aufnahmen stabil zu halten. Die Frontkameras bieten 4K bei 30 Bildern pro Sekunde.

Akku & Laden

Durchschnittliche Nutzungsdauer von etwa einem Tag

85-Prozent-Aufladung in 30 Minuten

Kabelloses und umgekehrtes kabelloses Laden wird unterstützt

Das Mate X3 verfügt über einen 4.800 mAh-Akku, der mit dem anderer faltbarer Geräte dieser Art vergleichbar ist.

Bei typischer Nutzung hält das Handy durchschnittlich einen Tag durch – bei normaler Nutzung mit Videostreaming, Fotografieren, Surfen und Telefonieren. Das entspricht in etwa dem, was ich von einem normalen Flaggschiff-Handy erwarten würde. Insgesamt ist die Akkulaufzeit ausgezeichnet, wenn man bedenkt, dass der Akku zwei Displays mit Strom versorgt.

In unserem PCMark10-Akkutest schnitt das Handy allerdings nicht besonders gut ab. Es hielt nur sieben Stunden und acht Minuten durch. Allerdings war dabei das Hauptdisplay die ganze Zeit in Betrieb. In der Praxis benutze ich abwechselnd das äußere und das innere Display. Das entspricht auch den meisten Ergebnissen, die andere faltbare Handys in unseren Tests erzielt haben.

Das Huawei Mate X3 kann mit 66 Watt kabelgebunden und mit 50 Watt kabellos aufgeladen werden. Bei einer Standardladung wird das Handy in 30 Minuten von null auf 85 Prozent aufgeladen. Sie müssen jedoch darauf achten, dass die Turboladung aktiviert ist, wenn Sie das Handy anschließen, um die schnellste Geschwindigkeit zu erreichen.

Software & Aktualisierungen

Keine native Google-Unterstützung

EMUI 13.1 basiert auf Android 12

Das Huawei Mate X3 läuft mit EMUI 13.1, das auf Android 12 basiert und nicht auf dem neuesten Android 13. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die Software verhindert, dass dieses Smartphone für jemanden zu empfehlen ist, der sich auf Google-Anwendungen und -Dienste verlässt. Es gibt auch keinen Google Play Store.

Das betrifft nicht nur Dinge wie Drive, Fotos und Docs. Auch Apps wie Uber sind unbrauchbar, da sie Daten von Google Maps beziehen. Andere wichtige Apps wie WhatsApp, Facebook, Netflix und PayPal können nicht aus dem App Store von Huawei AppGallery heruntergeladen werden.

Einige Apps können zumindest per Sideload geladen werden, aber dieser Prozess ist ziemlich umständlich und unsicher, da die APK-Dateien der Apps mit Viren infiziert sein könnten. Technisch gesehen kann man Google durch Sandboxing zum Laufen bringen. Wer sich nicht sicher ist, was das bedeutet, sollte das Handy nicht kaufen!

Ich habe Twitter, Twitch, Instagram und Disney+ zum Laufen gebracht. Die AppGallery enthält auch einige Apps wie TikTok und Snapchat.

Alternativ kann man auch Huawei-eigene Apps verwenden. Petal Maps beispielsweise ist ein Klon von Google Maps. Während es bei der Vorhersage der öffentlichen Verkehrsmittel in London genau ist, ist die Suchfunktion sehr seltsam und bietet nicht immer alle Ergebnisse, die man mit der Google-Variante finden würde.

Die Navigation in EMUI erinnert an das MIUI OS von Xiaomi. Mit einem Wisch von links oben nach unten gelangt man zu den Benachrichtigungen, mit einem Wisch von rechts oben nach unten zum Bedienfeld. Dieses Smartphone teilt auch die lästige Angewohnheit von Xiaomi, Bloatware zu installieren.

Huawei bietet die Möglichkeit, einen geteilten Bildschirm zu verwenden. Das ist nützlich, aber einige Apps (wie Instagram) werden nicht unterstützt und die Anzahl der Gesten und Bedienelemente ist nicht so praktisch wie bei Samsung.

Einem Huawei-Sprecher zufolge wird das Mate X3 mindestens zwei Jahre lang Betriebssystem-Updates und drei Jahre lang Sicherheits-Updates erhalten.

Das Mate X3 wird nicht so lange unterstützt wie die Modelle von Samsung, die vier Jahre lang Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches erhalten.

…die Software verhindert, dass dieses Handy für jeden empfehlenswert ist, der auf Google-Apps und -Dienste angewiesen ist

Preis und Verfügbarkeit

Das Huawei Mate X3 hat einen stolzen Listenpreis von 2.199 Euro und ist, wie andere Huawei-Handys auch, nicht in den USA erhältlich. Deutsche Kunden können es direkt bei Huawei oder bei verschiedenen Online-Shops kaufen. Bei Amazon ist es zum Redaktionsschluss nicht (mehr) verfügbar. Bei Media Markt und Saturn können Sie es hingegen bestellen.

Es ist extrem teuer und übertrifft sowohl das Google Pixel Fold als auch das Samsung Galaxy Z Fold 5. Wenn man Android gewohnt ist, würde ich nicht empfehlen, 2.000 Euro für dieses Handy auszugeben.

Fazit

Was die Hardware betrifft, ist das Huawei Mate X3 ein Spitzengerät. Sowohl die Rückseite als auch das OLED-Display sind eine Augenweide und das leichte und dünne Gehäuse ist wirklich bemerkenswert. Auch wenn es geschlossen ist, funktioniert es wie ein normales Smartphone.

Leider ist es ohne die von Google unterstützten Apps schwierig zu bedienen. Mit Side-Loading kommt man nur bedingt weiter und die Huawei-eigenen Apps sind einfach nicht so intuitiv und sauber. Auch die Akkulaufzeit ist nicht beeindruckend.

Gäbe es diese Softwareprobleme nicht, wäre es sicherlich eines der besten faltbaren Geräte, die man derzeit bekommen kann. Wenn es Huawei eines Tages gelingt, wieder in das Google-Game einzusteigen, könnte es eine Chance haben, sich auf dem westlichen Markt für faltbare Geräte zu behaupten.

Specs

Betriebssystem: Android 12 mit EMUI 13.1

Bildschirm innen: 7,85 Zoll faltbares 120 Hz OLED-Display (2.224 × 2.496)

Bildschirm außen: 6,4-Zoll-OLED-Display mit 120 Hz (1.080 × 2.504)

Prozessor: Snapdragon 8+ Gen 1

Arbeitsspeicher: 12 GB

Interner Speicher: 512 GB

Kamerasystem 50-MP-Rückkamera, f/1.8, RYYB OIS 13-MP-Ultraweitwinkel, f/2.2 12-MP-Tele, f/3.4, 5x optischer Zoom 8-MP-Frontkamera, f/2.4 (externes Display) 8-MP-Frontkamera, f/2.4 (internes Display)

Fingerabdruckscanner: Seitlich angebracht

Konnektivität: 11az Dual-Band Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, 4G LTE, USB-C

Akku: 4.500 mAh (nicht wechselbar)

Kabelgebundenes Laden: 66 Watt

Abmessungen: Ausgeklappt: 156,9 × 141,5 × 5,3mm Zusammengeklappt: 156,9 × 72,4 × 11,8 mm

Gewicht: 239 g

Dieser Artikel erschien im Original zuerst hier bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.