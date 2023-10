GTA 6: Alle aktuellen Gerüchte im Check – das ist bisher bekannt

Erhält GTA 6 eine revolutionär gute Polizei- & SWAT-KI? Cops und Spezialeinheiten sollen ihre schwer gepanzerten MRAPs viel effizienter als Schutzschild einsetzen, Land- und Luft-Streitkräfte effizienter koordinieren und Krankenhäuser sollen voll bespielbar sein. Eine Analyse der Gerüchte- und Leak-Lage.

Leak 1: Polizei-Einheiten erhalten ein massives KI-Upgrade

Erhält das Miami Police Department einen mächtigen KI-Boost in GTA 6? Es scheint so, als würden die Officer sehr viel smarter vorgehen und sich aktiv mehr Deckung begeben als zuvor. Feuern wir in GTA 5 auf einen Beamten, versucht zwar manchmal dessen Partner ihn aus dem Schussfeld zu ziehen, weitere eintreffende Einheiten bemerken den verwundeten Kollegen jedoch nicht.

Youtuber Inter, dessen kompletter Kanal voll ist mit gesammelten GTA-6-Gerüchten, behauptet, Gameplay-Material gesehen zu haben, in dem die Cops ihr Auto als Schild für verwundete Kollegen benutzt haben.

Wird spannend, ob GTA 6 so fantastisch aussieht wie GTA 5 jetzt schon mit Raytracing-Mods. Und es wäre großartig, wenn die Cops smarter miteinander arbeiten. IDG

Zwei eintreffende Fahrzeuge bildeten zusammen einen Schild vor dem bereits heftig durchlöcherten Wagen – zwei Officer eröffneten aus geschützter Position das Feuer, während einer der anderen Beamte Lebenserhaltungsmaßnahmen einleitete und der andere ihm Feuerschutz gab.

Polizisten holen zudem Kevlar-Westen aus ihrem Fahrzeug, nutzen MP5s mit Rotpunkt-Visier auf höhere Distanz sowie Shotguns auf kurze Reichweite. Das System soll auf jenem Patent für eine Next-Generation-Open-World-KI basieren.

Danach versteht die KI ihre Umgebung, wie viele Fahrzeuge sich auf der Straße befinden und wie die Straßenführung verläuft. Die Polizisten sind dadurch in der Lage, bei High-Speed-Verfolgungsjagden mit der Handbremse in die Kurve zu gehen, einen U-Turn hinzulegen oder auch abrupt zu bremsen, um durchlöcherten Einsatzfahrzeugen Schutz zu bieten.

Die Cops in Miami sollen in GTA 6 sehr viel realistischer simulieren: Bei einem Raub etwa müssen Streifenwagen erst von ihrer Patrouille oder dem Polizei-Revier zum Einsatzort fahren. IDG

Unsere Einschätzung: Schon GTA 5 hatte relativ smarte Cops – und das Spiel ist uralt, aus dem Jahr 2013. Wir sind uns sicher, dass Rockstar Games die Zeit genutzt hat, das beste KI-System zu implementieren, was mit aktuellen Next-Gen-Konsolen und Highend-PCs möglich ist. Laut den KI-Patenten von Rockstar Games sollen Teile der KI in der Cloud berechnet werden, was zusätzliche Hardware-Power entfesseln würde. Das hier beschriebene klingt glaubwürdig und ließe sich durchaus mit komplexen KI-Routinen programmieren.

PS5 bei Amazon ansehen

Leak 2: SWAT-Einheiten sind deutlich taktischer

GTA 6 soll sehr viel mehr Typen von SWAT-Einheiten erhalten – wie in der Realität etwa HRT – Hostage Rescue Team, welches etwa bei Geiselnahmen mit Scharfschützen ausrückt. IDG

SWAT-Einheiten, die sich aus Helis abseilten, waren in GTA 5 ein leichtes Ziel, insbesondere weil sie in der Regel auf offenem Gelände abgesetzt wurden und nie im Verbund agierten. Die Helikopter-KI von GTA 6 soll sich in der Richtung realistischer anfühlen. Sie versucht zum Beispiel, uns mit ihren Scheinwerfern zu blenden, damit wir keinen präzisen Schuss abfeuern können und setzt andere Helikopter mit Scharfschützen ein, die den mit der abseilenden SWAT-Einheit absichern.

Angriff auf The Beast und US-President Biden:

Zudem soll die Koordination zwischen Luftlande- und Bodeneinheiten sehr viel besser sein. Sniper sollen etwa die abseilenden Einheiten absichern.

Oder es sollen gepanzerte MRAPs genutzt werden, um SWAT abzuholen und viel besser geschützt an eine Bank heranzufahren. Spezialeinheiten nutzen zudem Leitern, um diverse Stockwerke direkt vom MRAP aus erklettern zu können und feuern aus dem gepanzerten Drehturm auf ihren SWAT-Trucks.

Unterschiedliche Typen von SWAT-Beamten sollen zudem situativer reagieren, etwa Rauch einsetzen, wenn sie merken, dass wir mit Rot-Punkt-Visieren oder Scharfschützengewehren operieren. Oder Türen mit C4 sprengen, wie es Standardprotokoll für SWAT in den USA ist.

Rockstar Games soll sich laut einiger Gerüchte von der Mod LSPDFR inspirieren lassen und etwa für SWAT-Einheiten mehrere Varianten schwer gepanzerte MRAPs benutzen. IDG

Unsere Einschätzung: Auch das klingt realistisch. Rockstar Games weiß sicherlich, wie sehr die Leute es lieben, einfach mal die Sau rauszulassen und sich Massenschlachten mit der Polizei, FIB und SWAT zu liefern.

Insofern dürften viele Millionen US-Dollar speziell in Polizei-Systeme geflossen sein, die enorm wichtig sind, um die Open-World-Schießereien so spannend wie möglich zu halten. Zudem ist die LSPDFR-Mod, um Einsatzkräfte als Rollenspiel erleben zu können, eine der beliebtesten GTA-Mods überhaupt. Es wäre also skurril, hätte man sich davon nicht inspirieren lassen.

Leak 3: Tatorte werden von Detectives bearbeitet, die Überwachungskameras auswerten

Überwachungskameras sollen wirklich funktionieren, wodurch uns die Polizei leicht wieder finden kann – es sei denn, wir gehen zum Friseur und ändern unsere Kleidung. IDG

Hier wird es spannend für alle CIS-Fans: Ähnlich wie in Cyberpunk 2077 rücken jetzt Detectives an, wenn wir jemanden erschießen oder ein Zivilist bei einem Gangattentat getötet wird. Die Polizei sperrt die Gegend ab, Detectives befragen Passanten und werten Überwachungskameras aus. Zerstören wir diese, können wir nicht entlarvt werden.

Werden wir erkannt, steigt quasi unser Kopfgeld – anders als in Red Dead Redemption 2 werden wir zwar nicht von Kopfgeldjägern gejagt, dafür aber ein hoher Preis auf unsere Verhaftung ausgesetzt, von der wir im TV und Radio hören können. Es wird spannend zu sehen sein, inwiefern wir unser Aussehen so stark ändern können, dass uns keiner mehr erkennt.

GTA 5 war etwas schwach in der Simulation von Einsatzkräften. GTA 6 soll jetzt wieder mehr Detectives einbinden sowie forensische Teams, die Beweise sammeln und den Tatort fotografieren. IDG

Unsere Einschätzung: Rockstar Games wird sicherlich viele Systeme, die sich in Red Dead Redemption 2 bewährt haben, übernehmen. Schließlich ist es die gleiche Engine. Mafia 2 hatte interessanterweise bereits diese Tatorte und Detectives, die Nachforschungen anstießen. Skurril, dass sehr viel modernere Open-Worlds das nicht mehr aufweisen. Auch das mit den Kamerasystemen wäre sicherlich umsetzbar, gerade weil Rockstar Games für GTA 6 keinen Zeitdruck hat.

Leak 4: Es soll viel mehr Einsatzkräfte geben in GTA 6

Das „Rollenspielen“, vonFeuerwehrmännern oder Rettungshubschrauberpiloten, gehört zu den größten GTA-Kategorien auf Youtube. Entsprechend soll das jetzt auch ein großer Teil von GTA 6 und GTA 6 Online zu werden. IDG

GTA 6 soll sich insgesamt realistischer anfühlen. Und da Rockstar Games alle Zeit der Welt für die Entwicklung hatte, konnten sie – so zumindest besagen es diverse Quellen – auch Luxus einbauen, die nicht nur spaßig für die Atmosphäre sind, sondern auch spielerischen Mehrwert bringen.

Bei einem großen Crash rücken etwa Abschlepp-Trucks an, die die ramponierten Autos via Kran auf ihre Ladefläche laden. Klauen wir die, können wir damit ganz schön Chaos anstiften, denn die Fahrzeuge sollen sich im Bad-Boys-Style via Kippfunktion während des Fahrens abladen lassen, etwa um Verfolger abzuschütteln.

Die Rückkehr des Militärs können wir als gesichert sehen: Schließlich stellen Einbrüche in US-Basen, Bunker, U-Boote und Airbases den Großteil der Missionen in GTA Online. IDG

Auch soll es sehr viel mehr Typen von Einsatzkräften geben: Notärzte in SUVs, diverse Krankenwägen von unterschiedlichen, privaten Krankenhäusern, wie das ja mittlerweile in den USA der Fall ist.

Rettungshubschrauber fliegen ein, wenn es besonders viele Schwerverletzte gibt und diese Helis können wir natürlich auch kapern und damit dann entweder abhauen oder den Job des Medical-Teams annehmen und den Patienten ins nächste Krankenhaus fliegen, die voll funktionsfähig sein sollen und wiederum viele Möglichkeiten des Entdeckens, für Quests etc. bereithalten.

Unsere Einschätzung: Gerade Rettungshubschrauber würden absolut Sinn ergeben, weil GTA-Welten in der Regel sehr groß sind und nicht nur in der City spielen. Gibt es einen großen Crash mit vielen Verletzten auf einer Landstraße, wäre es effizient, einen Helikopter einzusetzen.

US-Städte haben zudem Rushhour, während der auch ein Krankenwagen steckenbleiben könnte, der Hubschrauber wäre die schnellste Möglichkeit. Das würde sicherlich auch nette Möglichkeiten für Quests bieten. Und Abschlepptrucks gab es in GTA schon immer, aber meist nur gescriptet in Missionen – warum sollte Rockstar Games das nicht in die Open-World übernehmen?

Leak 5: Rockstar Games soll innovatives Storytelling nutzen

Red Dead Redemption 2 hatte viel Kontext-sensitives Storytelling, wo uns etwa Rettungsmissionen neue Questreihen eröffnet. Das soll es jetzt auch in GTA 6 geben. IDG

Krankenhäuser scheinen generell eine größere Rolle zu spielen, quasi als Quest-Hub, von denen es viele geben soll: Restaurants, 5-Star-Hotels, Villen der Mafia und Drogen-Syndikate, aber eben auch ein Krankenhaus.

Ein Leak beschreibt etwa eine Szene, in der der Spieler einen Rettungshubschrauber mopst, den Patient zur Klinik fliegt und sein Leben rettet. Das verändert die Story, weil es sich bei dem Patienten um den Sohn eines Drogen-Kartell-Bosses handelt…

Die Idee, Krankenhäuser, Hotel-Lobbys und Malls als Kennenlernpunkte für Charaktere zu nutzen, scheint spannend. In GTA 6 sollen sehr viel mehr große Gebäude mit komplexem Interieur ausgestattet und begehbar sein. IDG

Im Laufe der Geschichte müssen wir uns dann entscheiden: Lieber für die Regierung arbeiten – oder doch die Familie? Quasi ein Entscheidungssystem, ähnlich wie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, was enorm spannend klingt.

Fun Fact: Weil GTAs sich ja immer auch um soziale Missstände drehen, soll Rockstar Games das desolate US-Gesundheitssystem auf die Schippe nehmen, wo die Fahrt im Krankenwagen gerne mal so viel kostet wie ein Helikopter-Flug. In den USA sind die meisten Kliniken privat geführt, entsprechend wird abgezockt bis der Arzt kommt und auch wir bekommen nach einem Aufenthalt eine dicke Rechnung präsentiert:

Unsere Meinung: D können wir uns sehr gut vorstellen. Mass Effect oder auch Cyberpunk 2077 benutzen schon seit Jahren diese Entscheidungssysteme, die sich für innovatives Storytelling sehr anbieten. Es scheint eine spannende Idee, uns in der Story die Wahl zu lassen, ob wir lieber Jack Bauer sein wollen, der mit SWAT-Teams gegen die kriminelle Unterwelt kämpft. Oder lieber im Stil von Der Pate auf der anderen Seite stehen wollen.

Auch die Krankenhaus-Szene deckt sich mit Informationen, wonach sehr viel mehr Gebäude in GTA 6 begehbar sein sollen in der Open-World: Shopping-Center, Flughäfen, Hotels oder auch Regierungsgebäude, wo wir dann vorher unsere Waffe verstecken müssen.

Lust auf mehr GTA 6?