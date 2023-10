Intel stellt 14. Generation der “Raptor Lake Refresh”-CPUs mit bis zu 6 GHz vor

Intels neueste Core-Desktop-Prozessoren der 14. Generation, “Raptor Lake Refresh”, verzichten auf die KI-NPU und das komplexe Kachelsystem der jüngsten mobilen Chips der 14. Generation. Aber die KI wird hier eingesetzt, um genau das zu unterstützen, worauf Gamer Wert legen: die Verbesserung der Spieleleistung und der CPU-Taktraten.

Wie erwartet, bieten Intels “aufgefrischte” Raptor Lake-Chips bescheidene Leistungsverbesserungen gegenüber ihren Vorgängern, während sie eventuelle Plattform-Upgrades wie Thunderbolt 5 einleiten. Aber es gibt auch Verbesserungen, wie z. B. einen optimierten Intel-7-Prozess, der die Turbo-Taktraten beim neuen Core i9-14900K auf bis zu 6 GHz anhebt, und eine neue “Application Performance Optimization (APO)”-Funktion, die die CPU für ein bestimmtes Spiel zu optimieren scheint.

Stabile Preise

Aber – und das ist angesichts der Inflation wichtig – Intel hält die Preise (fast) konstant. Die Preise der 14. Generation der Core-Desktop-S-Serie von Intel reichen von 589 US-Dollar für den Core i9-14900K mit 24 Kernen und 32 Threads bis hin zum Core i5-1400KF mit 14 Kernen und 20 Threads für 294 US-Dollar, was insgesamt sechs neuen Prozessoren entspricht. Dies ist die dritte Generation in Folge, in der Intel die Preise für seine Prozessoren praktisch unverändert gelassen hat, einschließlich der Raptor Lake der 13. Generation und der Alder Lake Chips der 12.

Es ist vielleicht nicht überraschend, dass Intel nicht viele direkte Vergleiche zwischen den Generationen mit seinen eigenen Prozessoren anbietet, obwohl Intel einige Benchmarks zur Erstellung von Inhalten ausgewählt hat, die es mit seinem Core i7-14700K hervorhebt. Die Leistungsverbesserungen reichen dabei von 3 Prozent (Adobe Lightroom) bis 18 Prozent (Autodesk). Laut Roger Chandler, Vice President und General Manager von Intels “Enthusiasten”-PC- und Workstation-Geschäft, bietet der Core i7 die beste Multithreading-Leistung, die je bei einem Core i7 erreicht wurde.

Intel-Führungskräfte sagten, dass der Chiphersteller etwa 130 Partner und Kunden für die Einführung der 13. Generation hatte und erwarten dasselbe für das Debüt der Raptor Lake Refresh Chips der 14. Generation.

Intels Core-Desktop der 14. Generation: Leichte Geschwindigkeits- und Kernzahlerhöhung

Wie Raptor Lake ist auch Intels Raptor Lake Refresh ein Intel-7-Chip. Ansonsten ist es derselbe. Raptor Lake Refresh verwendet denselben Chip und dieselbe Revision wie Raptor Lake; der einzige Unterschied ist die Anzahl der Kerne.

Intel hat jedoch sowohl “unser Silizium als auch unseren Prozess optimiert und verfeinert, was es uns ermöglicht hat, von Anfang an höhere Frequenzen zu erzielen”, sagte Aarohi Patel, ein Produktmarketing-Ingenieur von Intel, während eines Pressebriefings.

Hier eine kurze Zusammenfassung der neuen 14. Generation der Desktop-Core-Prozessoren. Die etwas billigeren F-Varianten verzichten auf die integrierte GPU für Kunden, die ohnehin eine diskrete GPU verwenden wollen. Alle neuen Core-Chips der 14. Generation laufen mit einer Prozessorleistung von 125 W.

Core i9-14900K (8 P-Kerne, 3,2GHz/5,6GHz; 16 E-Kerne, 2,4GHz/4,4GHz): $589, $564 für die F-Variante

(8 P-Kerne, 3,2GHz/5,6GHz; 16 E-Kerne, 2,4GHz/4,4GHz): für die F-Variante Core i7-14700K (8 P-Kerne, 3,4GHz/5,5GHz; 12 E-Kerne, 2,5GHz/5,5GHz): 409 $, 384 $ für F-Variante

(8 P-Kerne, 3,4GHz/5,5GHz; 12 E-Kerne, 2,5GHz/5,5GHz): für F-Variante Core i5-14600K (6 P-Kerne, 3,5GHz/5,3GHz; 8 E-Kerne, 2,6GHz/4,0GHz): $319, $294 für die F-Variante

Sowohl die Core i9- als auch die Core i7-Prozessoren der 14. Generation verbessern sich gegenüber der 13. Generation, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Alle Raptor Lake Refresh-Chips enthalten die gleiche integrierte UHD 770-GPU wie die vorherige Generation.

Es ist nicht überraschend, dass Intel den Core i7-14700K als Vergleichspunkt gewählt hat, da dieser Chip die deutlichsten architektonischen Verbesserungen gegenüber dem Alder Lake der 13. hat (“Hier hatten wir die größte Chance, zusätzliche Kerne hinzuzufügen, also haben wir das getan”, sagte Chandler).

Der Core i9-14900K/F bleibt mit 24 Kernen und 32 Threads unverändert, ebenso der Core i5-14600K mit 14 Kernen und 20 Threads. Der neue Core i7-14700K/F der 14. Generation verfügt dagegen über 20 Kerne und 28 Threads. Das ist ein Bonus im Vergleich zum Core i7-13700K/F der 13. Generation, der 16 Kerne und 24 Threads enthält. Alle Kerne des neuen Core i7-14700K/F sind E-Kerne.

Die Core i9-14900K/F sind jedoch die einzigen beiden Chips mit einer erhöhten Taktrate im Vergleich zu ihren Pendants der 13: Die P-Kern-Taktfrequenz des Core i9-14900K wurde von 3,0 GHz auf 3,2 GHz erhöht, während die E-Kern-Frequenz von 2,2 GHz auf 2,4 GHz stieg.

Hier ein von Intel bereitgestelltes Diagramm der sechs neuen Raptor Lake Refresh-Prozessoren der 14. Generation mit zusätzlichen Details.

Intels Produktmatrix der neuen Raptor Lake Refresh Desktop-Prozessoren der 14. Generation. Intel

Denken Sie daran, dass die Turbo Boost Max Technology 3.0 die schnellsten Kerne des Prozessors identifiziert und Aufgaben an sie weiterleitet, insbesondere sehr spezifische Single-Thread-Aufgaben. Intel Thermal Velocity Boost kann einen zusätzlichen Boost-Takt von 100 MHz anwenden, wenn die thermische Toleranz des Chips dies zulässt – zum Beispiel, wenn Ihr PC über Nacht heruntergefahren wurde und gerade neu gestartet ist. Es handelt sich allerdings um eine “Bursty”-Funktion, die sich also schnell ein- und ausschalten lässt.

Wie bereits erwähnt, beträgt der PL1-Zustand (oder die Energiemenge, die der Chip normalerweise verbraucht) 125 W. Im Turbo/Boost- oder PL2-Zustand verbraucht der Chip 253 W, genauso viel wie Alder Lake.

Plattformverbesserungen sind auf dem Weg

Diese neuen Raptor-Lake-Refresh-Chips der 14. Generation werden abwärtskompatibel mit bestehenden Motherboards der 600er- und 700er-Serie sein, sodass sie mit minimalen Änderungen – abgesehen von den üblichen BIOS-Updates – in bestehende Motherboards eingebaut werden können. “Im Allgemeinen sollte es ein nahtloses Upgrade sein”, sagte Chandler.

Chandler nannte jedoch zwei wichtige bevorstehende Ergänzungen der Plattform der 14: Wi-Fi 7 und Thunderbolt 5. Wi-Fi 7 wird drahtlose Geschwindigkeiten ermöglichen, die den kabelgebundenen Durchsatz mit über 40 Gbps übertreffen, und die ersten Wi-Fi 7 (802.11be) Router werden bereits ausgeliefert (es ist erwähnenswert, dass Wi-Fi 7 noch ein “Entwurf” ist, der noch nicht vollständig ratifiziert wurde, so dass es sich um eine etwas riskante Anschaffung handelt). Insbesondere wird Wi-Fi 6e integriert sein, während Hersteller von Hauptplatinen, die Wi-Fi 7-Optionen hinzufügen möchten, dies tun können, allerdings mit einer separaten Komponente (das Gleiche gilt für Bluetooth; Bluetooth 5.3 ist integriert, während Bluetooth 5.4, das verbesserte One-to-Many-Kommunikationsfunktionen bietet, einen separaten Chip erfordert).

Thunderbolt 5 ist ebenfalls noch nicht ganz da, aber auch er wird Geschwindigkeiten von mehr als 80 Gbps – und sogar bis zu 120 Gbps – bieten und möglicherweise HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse ersetzen, sowie externe SSDs und Grafikkarten anschließen. Thunderbolt 5 wird wohl 2024 auf den Markt kommen.

Intel hat sich schwer getan, Thunderbolt-Docks wie dieses für Desktop-PCs einzuführen, aber es hat nicht aufgegeben. Mark Hachman / IDG

Interessant ist, dass Intel offenbar davon ausgeht, dass USB 3.2 (Gen 2×2) mit 20 Gbit/s ebenfalls zum Mainstream wird. Obwohl Intel diese Funktion mit Raptor Lake eingeführt hat, ist sie immer noch eine relative Seltenheit: USB-C-Anschlüsse bieten in der Regel 10 Gbit/s und das war’s. Warum sollten Sie sich für USB-C mit 20 Gbit/s interessieren? Weil das so ziemlich der Standard für externe Gaming-SSDs ist, die ein sehr attraktives Produkt sein können, wenn der Speicherplatz auf der Hauptfestplatte deines Gaming-Rigs einmal nicht ausreicht.

Die Speicherunterstützung bleibt sowohl für DDR4 als auch für DDR5 bestehen, mit bis zu DDR5-5600 und DDR4-3200 Unterstützung für die Core i5, i7 und i9 Produkte, sagte ein Intel-Sprecher per E-Mail.

Die vielleicht interessanteste Neuerung ist jedoch das, was Intel Application Performance Optimization (APO) nennt. Erinnern Sie sich an Intels Dynamic Tuning Technology? Diese Technologie aus dem Jahr 2018 jonglierte dynamisch die Leistung zwischen CPU und GPU, um so viel Leistung wie möglich herauszuholen. APO ist laut Intel Teil dieses Rahmens, und zwar neben der Thread Director-Technologie, die den E- und P-Kernen Aufgaben zuweist (im Gegensatz zu Meteor Lake kehrt Thread Director übrigens zu der Gewohnheit zurück, neue Aufgaben den P-Kernen zuzuweisen, wie es in Raptor Lake der Fall war). Intel bezeichnet APO als “Scheduling Policy.”

Was ist der Unterschied? Das ist ein bisschen vage. APO kann “die genaue Instanziierung der Anwendung erkennen und den Thread-Typ steuern und kontrollieren”. so Patel. Thread Director arbeitet auf einer höheren Ebene und übernimmt die Anweisungen des Betriebssystems.

Das ist die Quintessenz: APO ist im Wesentlichen wie ein GPU-Treiber-Upgrade für die CPU, das einen “netten Leistungssprung” in Spielen wie Metro: Exodus (16 Prozent Steigerung) und Rainbow Six: Siege (13 Prozent Steigerung), so Chandler. Es ist zwar standardmäßig aktiviert, kann aber auch deaktiviert werden, wobei nicht klar ist, welche Vorteile sich daraus ergeben.

Intel-Führungskräfte sagten, dass das Einschalten von APO keine negativen Auswirkungen hat. Leider wird es auf bestimmte Spiele abgestimmt und nicht auf spielfremde Anwendungen wie Photoshop (das könnte zwar passieren, aber es gibt keine Garantie dafür). Es wird auch spezielle Unterstützung von Intel benötigen, sodass Spiele nicht standardmäßig verbessert werden. “Wir sehen dies als eine Möglichkeit, die Leistung für einzelne Spiele zu steigern, ohne die Gesamtleistung anderer Anwendungen zu beeinträchtigen”, sagte Chandler.

APO wird nicht mit Benchmarks funktionieren.

Intel Desktop-Leistung der 14. Generation: Erwarten Sie nicht zu viel

Da es sich um eine “Raptor Lake Refresh”-Version handelt, gibt es keine architektonischen Verbesserungen; das Design der Chips bleibt gleich, sodass alle Verbesserungen nur in einer höheren Taktfrequenz bestehen. Das bedeutet, dass die Leistungsverbesserungen minimal sein dürften.

Intels Behauptungen darüber, wie seine Desktop-Core-Prozessoren der 14. Generation im Vergleich zu AMD abschneiden. Intel

“Es gibt keine Änderungen an der Architektur”, sagte Patel. “Der IPC-Wert [Anweisungen pro Takt] ist also genau der gleiche wie vorher”.

Intel veröffentlichte überraschenderweise keine Generation-zu-Generation-Vergleiche für Spiele, die auf dem Core-Chip der 14. Generation gespielt werden. Laut Chandler läge die Verbesserung im “mittleren einstelligen Bereich, vielleicht sogar im oberen einstelligen Bereich”, ohne die Auswirkungen von APO. Stattdessen konzentrierte sich Intel auf Vergleiche mit dem Konkurrenten AMD und versuchte, die deutliche Abgrenzung zwischen seinen Prozessoren der 12. und 14. Generation.

Intel behauptet nicht, dass die Spieleleistung im Vergleich zu AMDs Chips so stark verbessert wurde. Intel

Intel hat auch seine eigene Bewertung vorgelegt, wie sein Core i9-14900K der 14. Generation im Vergleich zum AMD Ryzen 9 7950X3D abschneidet, mit bescheidenen Verbesserungen auf der ganzen Linie. Das Gleiche gilt für eine Auswahl von Ryzen 9X- und 9X3D-Chips.

Was die Generationsverbesserungen betrifft, so hat Intel sie auf die unten gezeigte Folie beschränkt. Bei Benchmarks gibt es immer ein gewisses Maß an Rosinenpickerei, aber dies sieht ziemlich spezifisch aus.

Obwohl Intel die Chips der 13. und 14. Generation nicht direkt miteinander vergleicht, können wir es uns ausrechnen: Ganz links ist ein Anstieg von 3,6 % bei der Autodesk-Arbeitslast zu sehen, ganz rechts sind es 17,6 % (Autodesk) und 15,6 % (Adobe After Effects). Die meisten Verbesserungen der einzelnen Generationen liegen jedoch deutlich näher beieinander.

Intel

Übertaktung setzt KI als Waffe ein

Mit Raptor Lake hat Intel sein Extreme Tuning Utility (XTU) weiter optimiert und Übertaktung mit einem Klick, verbesserte Visualisierungen und eXtreme Memory Profile 3.0 hinzugefügt. Jetzt, mit dem Raptor Lake Refresh, wird XTU noch persönlicher. Intel fügt das hinzu, was es “AI Assist” nennt, wo AI auf Übertaktung trifft. AI Assist ist eine Vorschaufunktion in XTU, die von Intels Website heruntergeladen werden kann.

AI Assist scannt im Wesentlichen Ihr System, erkennt die einzelnen Komponenten, Spannungen und Leistungseinstellungen und empfiehlt Übertaktungseinstellungen über eine “einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung”, die auf Ihr System zugeschnitten sind. Es gibt nur einen Haken: XTU mit AI-Assist wird zunächst für Core i9-14900K/KF-Prozessoren angeboten, wobei die Unterstützung in Zukunft auf andere 14.-Generation-Unlocked-Prozessoren ausgeweitet wird. Älteren Chips wird sie nicht hinzugefügt werden (andererseits wird der Intel Speed Optimizer laut Dan Ragland, einem leitenden Ingenieur im Übertaktungslabor von Intel, weiterhin neben dem AI Assist angeboten werden – dies wird das Tool sein, das Käufer von Core i7 und i5 der 14.)

Das AI Assist-Tool wurde durch maschinelles Lernen trainiert, wobei Hunderte von CPUs sowie Kombinationen von Motherboards, Kühlern und sogar kundenspezifischer Flüssigkeitskühlung berücksichtigt wurden. All dies wird als Grundlage für die Empfehlungen verwendet – auch wenn Ihre eigenen Erfahrungen davon abweichen können, so die Intel-Verantwortlichen.

Intel bietet auch erhöhte Übertaktungsfrequenzen für P- und E-Kerne, höhere DDR5-XMP-Geschwindigkeiten von über 8.000 Megatransfers pro Sekunde, thermische Drosselung der P-Kerne und ein Übertaktungstool eines Drittanbieters, FoundationTK.com, das ebenfalls auf XTU basiert.

Ragland, ein bekennender Overclocking-Enthusiast, sagte, dass er XMP 6600 und zwei DIMMs pro Kanal für die Kombination mit den neuen Raptor-Lake-Refresh-Chips bevorzugt, und Käufer werden bei der Markteinführung neue XMP-Module auf der Intel-Website finden können. Hoffentlich werden sie so hoch wie XMP 8000 sein, sagte er.

Was kommt als Nächstes?

Wird Intel mehr tun als nur auf der Stelle zu treten? Wir müssen auf unseren eigenen Test warten, um das zu sehen.

Intels Raptor Lake Refresh scheint jedoch nicht viel mehr als genau das zu sein – eine Auffrischung – aber mit einigen interessanten Ansätzen, um weitere Leistungsverbesserungen durch KI zu erzielen. Ob dies AMD die Tür öffnet, um zu reagieren, werden wir in den kommenden Monaten erfahren müssen.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation PC-World und wurde von uns übersetzt.