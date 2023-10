Gratis-Spiele bei Epic und Steam: Horror, Adventure, Flugzeug-Action, Quake-CS-Mix

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Erstklassiges Horrorspiel zum Nulltarif

Im Epic Games Store steht in dieser Woche das 2014 veröffentlichte Horrorspiel “The Evil Within“ zum kostenlosen Download bereit. Das Spiel des “Resident Evil“-Schöpfers Shinji Mikami und von Tango Gameworks versetzt den Spieler in die Rolle des Detective Sebastian Castellanos, der mit begrenzten Ressourcen in einer Albtraumwelt überleben muss. Mit einer Durchschnittswertung der Fachpresse von 68 Prozent wirkt das Spiel zwar nicht gerade wie ein Hit-Kandidat. Die Spieler selbst vergaben jedoch im Schnitt 8,2 von möglichen 10 Punkten. Es spricht also nichts gegen eine Proberunde.

The Evil Within kostenlos bei Epic Games

Epic Games: Rätselspiel mit sechs Timelines

Außerdem verschenken die Betreiber des Epic Games Store in dieser Woche das knapp ein Jahr alte Rätselspiel “Eternal Threads“. Darin verfolgt der Spieler die Geschichte von sechs Hauptfiguren durch unterschiedliche Zeitlinien aus der Ego-Perspektive. Der Wechsel der Personen und Zeitlinien sorgt für unterhaltsame Stunden. Die PC-Version erhielt von der Fachpresse eine Durchschnittswertung von 73 Prozent. Wer auf ungewöhnliche Rätselspiele steht, sollte zuschlagen.

Eternal Threads kostenlos bei Epic Games

Steam: Kostenlose Flugzeug-Action

Wer sich gern mal wieder hinter das Steuer eines Düsenjets klemmen möchte, sollte sich das gerade kostenlos bei Steam erschienene “Modern Air Combat: Beyond Visual Range“ genauer anschauen. Dabei handelt es sich um ein Multiplayer-Spiel mit einem Areal von 400 x 400 Kilometern Größe. Hier lassen sich Luftkämpfe mit Freunden austragen. Alternativ stehen auch Bots auf der Abschussliste. Der Titel stellt eine Mischung aus realistischen Simulatoren und Arcade-Spielen dar. Genrefans sollten eine Proberunde fliegen.

Modern Air Combat: Beyond Visual Range kostenlos bei Steam

Steam: Quake-CS-Mix

Beim kostenlos auf Steam erschienenen “Guerra Sangrenta“ handelt es sich um eine Mischung aus “Quake“ und “Counter-Strike“. Als Modi stehen Bombe, Classic (Team Deathmatch) und Abenteuer zur Verfügung. Die Community hat den Titel bislang positiv aufgenommen. Grafisch kann “Guerra Sangrenta“ zwar nicht mit aktuellen Genrevertretern mithalten, im Multiplayer-Modus kann dennoch viel Spaß aufkommen. Wer die offensichtlichen Vorbilder des Spiels mag, sollte eine Probe-Session mit Freunden ins Auge fassen.

Guerra Sangrenta kostenlos bei Steam